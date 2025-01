Němečtí poslanci odmítli protiimigrační iniciativu CDU. Protesty pokračují

Výsledkem hlasování se nenaplnily obavy, že bude návrh zákona poprvé v dějinách spolkové republiky schválen pomocí hlasů AfD, která bývá označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou stranu.

Předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz, který se podle průzkumů po únorových parlamentních volbách stane německým kancléřem, předložil tento týden Spolkovému sněmu celkem tři návrhy směřující podle něj k omezení imigrace.

Reagoval jimi na útok v bavorském městě Aschaffenburgu, kde 28letý neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu minulý týden napadl děti ze školky. Zabil dvouletého chlapce a 41letého muže, který přispěchal na pomoc. Zranění utrpěli další tři lidé včetně dvouleté dívky. Předcházely mu přitom podobné činy v Magdeburku, Solingenu a Mannheimu v loňském roce.

Vládní strany – sociální demokraté (SPD) a zelení – označily středeční schválení návrhu pomocí hlasů AfD za prolomení tabu, německá média psala o protržení hráze či pádu protipožární zdi. Do ulic v mnoha německých městech vyšly desítky tisíc lidí, kteří protestovali proti parlamentní spolupráci s AfD, ale i proti Merzovi. Druhý ze středečních návrhů, který dával bezpečnostním složkám některé nové pravomoci, v parlamentní komoře už většinu nenašel.

Páteční návrh zákona obsahoval mimo jiné ustanovení o omezení slučování rodin uprchlíků, kteří požívají v Německu jen omezeného práva na ochranu. Dotklo by se to například mnoha Syřanů. Návrh také rozšiřoval pravomoci spolkové policie, která má na starosti ochranu hranic. V určitých případech by mohla sama iniciovat deportace lidí bez povolení k pobytu.

Schvalování předcházela několikahodinová ostrá debata. Ministryně vnitra Nancy Faeserová varovala CDU/CSU před „dalším prolomením tabu“, už středečním hlasováním s AfD podle ní konzervativci „opustili demokratický střed“. Ministryně zahraničí Annalena Baerbocková řekla, že dnes na Německo hledí celá Evropa.

Merz v debatě obvinil sociální demokraty a zelené, že jejich neochota jednat o podpoře návrhu zákona způsobila, že může být schválen pomocí hlasů AfD. Poslanci nakonec návrh zákona ale překvapivě odmítli a to poměrem 338 hlasů pro a 350 proti. Pět poslanců se zdrželo hlasování.

Migrace se stala v posledních dnech hlavním tématem kampaně před parlamentními volbami, které se uskuteční 23. února. CDU/CSU podle současných průzkumů veřejného mínění ve volbách zvítězí, a to se ziskem kolem 30 procent hlasů. Na druhém místě skončí zřejmě AfD, která by mohla získat 20 až 23 procent hlasů. Sociální demokraté současného kancléře Olafa Scholze budou zřejmě třetí s 15 až 17 procenty a jejich koaliční partner v menšinové vládě – strana Zelených – čtvrtí s 13 až 15 procenty.

Scholz v podcastu deníku Zeit uvedl, že považuje za možné, že CDU/CSU po únorových volbách povede „pro forma koaliční jednání“ s SPD nebo zelenými a pak na podzim uzavře koalici s AfD. Merz označil tvrzení za přitažené za vlasy a na plénu zopakoval, že povolební spolupráci s AfD kategoricky vylučuje.

Krajně levicoví aktivisté obsadili budovu CDU

Levicoví aktivisté na protest v pátek odpoledne krátce obsadili sídlo konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU) v Hannoveru. Deník Tagesspiegel napsal, že aktivisté jsou „očividně“ z řad krajně levicového spektra.

Podle policie zásah trval asi hodinu a situace byla dynamická. Osm aktivistů proniklo po žebřících na balkon budovy, kde zapálili světlice a rozvěsili protestní transparenty. CDU již podala trestní oznámení.

Pracovníci budovu podle původních zpráv deníku v pořádku opustili, deník Bild ale cituje šéfa hannoverské pobočky CDU Maximilian Oppelt, podle kterého se vyděšení zaměstnanci uvnitř zamkli. „Zavřeli se v kancelářích a čekali, dokud policie aktivisty nevyvede,“ řekl.

Policie Bildu sdělila, že po zhruba hodině aktivisty z balkonu a z pozemku pobočky CDU vyvedla, ti se ale následně rozutekli do blízkého lesa. „Je možné, že jsme od všech nevzali osobní údaje,“ řekl policejní mluvčí.

Jeden z vyvěšených transparentů označil šéfa CDU Friedricha Merze, který za konzervativní unii CDU/CSU kandiduje v únorových předčasných parlamentních volbách na kancléře, za Friedricha von Hindenburga. Někdejší německý polní maršál a říšský prezident Paul von Hindenburg jmenoval v lednu 1933 Adolfa Hitlera říšským kancléřem, což v konečném důsledku vedlo k ovládnutí Německa nacisty.

Další transparent zase kritizoval rázný přístup k migraci, který unie nyní zastává. Text na transparentu uváděl, že problém je CDU a nikoli příliv migrantů, když se strana místo pomoci a ochrany rozhodla pro detenci a obušky. Merz slibuje, že jako kancléř tvrdě zakročí proti migrantům, kteří do země přichází bez dokladů. Slibuje rovněž deportace a přísnější ochranu německých hranic.

Unie za středeční hlasování ve Spolkovém sněmu čelí kritice z řad politiků, médií, přeživších holokaustu a také veřejnosti. Už ve čtvrtek demonstrovaly v řadě německých měst před kancelářemi CDU a její bavorské sestry Křesťansko-sociální unie (CSU) tisíce lidí.