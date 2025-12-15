Hackeři? Bundestag v době Zelenského návštěvy ochromil výpadek internetu

  22:35
Německý Spolkový sněm v pondělí postihl rozsáhlý výpadek internetu. Stalo se tak v den, kdy parlamentní komoru navštívil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Příčina poruchy není známa, podle deníku Bild není vyloučeno, že šlo o kybernetický útok. Večer se podařilo problém podle agentury DPA odstranit.
Německý prezident Frank-Walter Steinmeier vítá ukrajinského prezidenta...

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier vítá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v paláci Bellevue v Berlíně. (15. prosince 2025) | foto: Reuters

Jednání v Berlíně o budoucnosti rusko-ukrajinské války mezi zástupci USA a...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (uprostřed vpravo) si podává ruku se...
Zástupci USA jednají s ukrajinskými a evropskými představiteli o možném příměří...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vítá s americkým zvláštním...
Zaměstnanci Spolkového sněmu přišli o možnost komunikovat přes e-maily i tisknout dokumenty. Výpadek přitom nastal v týdnu, kdy zasedá plénum parlamentu, a obvykle tak mají poslanecké kanceláře mnohem více práce. Sněm se navíc ocitl bez internetu právě v den, kdy ho navštívil ukrajinský prezident. Zelenského odpoledne přijala předsedkyně Julia Klöcknerová.

Mluvčí Spolkového sněmu agentuře DPA řekl, že příčina není jasná. Do jejího hledání se zapojil i Spolkový úřad pro bezpečnost v informační technice (BSI). DPA upozornila, že incident vyvolává vzpomínky na rok 2015, kdy se Spolkový sněm stal obětí hackerského útoku. Počítače v řadě poslaneckých kanceláří nakazil virus, obětí se staly i přístroje v kanceláři tehdejší předsedkyně vlády Angely Merkelové. O pět let později kancléřka řekla, že za útokem stálo Rusko.

Další kolaps. Bezpečnostním složkám v Německu selhal komunikační systém

Výpadek internetu v německém parlamentu přitom nebyl v pondělí jediným technickým incidentem spojeným s berlínskými jednáními o ukončení války na Ukrajině. S ministry zahraničí zemí Evropské unie, kteří jednali v Bruselu, se z německé metropole měli spojit američtí vyjednavači, zmocněnec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. Videokonference se ale kvůli problémům se spojením neuskutečnila. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na dotaz novinářů řekla, že neví, zda se jednalo o kybernetický útok.

