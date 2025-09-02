Rusové verbují Němce pro špionáž. Nebuď agent na jedno použití, varují úřady

  15:09
Němečtí kriminalisté a tajné služby varovali, že na sociálních sítích evidují stále více pokusů o nábor lidí pro špionáž a sabotáž v Německu. Pravděpodobně jsou za nimi ruské tajné služby, které se snaží získat přímo i přes prostředníky agenty „na jedno použití“, napsali ve společné tiskové zprávě.
ilustrační snímek | foto: Reuters

Před zvýšenou intenzitou náboru pro špionážní a sabotážní akce v Německu nebo proti Německu a ve prospěch Ruska varovaly společně Spolkový kriminální úřad (BKA), Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) a Spolková zpravodajská služba (BND), které plní funkci civilní domácí a zahraniční tajné služby, a také vojenská kontrarozvědka MAD.

Osoby, které ruské tajné služby podle nich verbují na sociálních sítích, označují za low-level agenty či agenty na jedno použití (německy Wegwerf-Agent). Jedná se o osoby, které nejsou zpravodajsky školené, jsou ale naverbované tajnými službami k sabotážním akcím.

Norské město ruskou laboratoří? Špioni jsou všude, shodují se tamní obyvatelé

„Páchají v Německu trestné činy, aniž by byly zpravodajsky proškolené. A to často jen za drobnou úplatu a často, aniž by věděly, kdo jsou jejich zadavatelé a jakému účelu slouží,“ stojí v prohlášení.

Kriminalisté a tajné služby také upozornili, že špionáž a sabotáž jsou v Německu závažnými trestnými činy a hrozí za ně až desetileté vězení. Aby působili i preventivně, spustili kampaň „Nebuď agentem na jedno použití“, která má varovat před tím, aby se někdo nechal naverbovat.

Počty sabotáží a špionáže rostou

Vojenská tajná služba MAD na konci července uvedla, že se počet případů ruských sabotáží a špionáže v Německu za poslední rok prakticky zdvojnásobil.

Jako za studené války. Rusové v Německu za poslední rok zdvojnásobili svou špionáž

Podle ředitelky vojenské kontrarozvědky Martiny Rosenbergové používají ruské tajné služby stále agresivnější metody, které se podobají těm známým z dob studené války. V posledních měsících německé úřady informovaly rovněž o zadržení lidí podezřelých ze špionáže pro Čínu a Írán.

Podle společné zprávy BKA a tajných služeb se policie v Německu v současnosti zabývá několika případy žhářství, poškození cizí věci, přeletů dronů či podezřelého fotografování a filmování, které by mohly souviset se špionáží.

Ruské drony v Německu sledují trasy zbraní. Denně zkouší naši obranu, říká Merz

Řada evropských států, které vojensky pomáhají Ukrajině v obraně před ruskou invazí, v posledních době hlásila možné případy sabotáží. Kromě Německa to byly například pobaltské země či Polsko.

České bezpečnostní složky zadržely loni v červnu cizince v souvislosti se žhářským útokem, který se odehrál v Praze 9 v garážích městského dopravního podniku. Premiér Petr Fiala tehdy uvedl, že je nejen možné, ale velmi pravděpodobné, že do případu je zapojeno Rusko.

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Akční letáky
