Pro Kreml plánoval žhářské útoky v Evropě. Němci obžalovali dalšího Ukrajince

Autor: ,
  13:39
Německé generální státní zastupitelství obžalovalo Ukrajince Jevhena B. ze špionáže a přípravy sabotáží ve prospěch Ruska. Policie zadržela podezřelého muže loni ve Švýcarsku. Podle obžaloby plánoval společně s dalšími dvěma Ukrajinci žhářské útoky v Evropě prostřednictvím balíků se zápalnými zařízeními.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií

Německá policie loni v květnu informovala, že zadržela dva Ukrajince, Vladyslava T. a Daniila B., podezřelé z přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Třetího podezřelého Jevhena B. zadrželi několik dní poté policisté ve Švýcarsku a loni v prosinci jej tamní úřady vydaly do Německa. Tamní státní zastupitelství v pondělí informovalo, že byl obžalován. První dva jmenované obžalovali už 13. ledna.

Výbušniny mezi polštáři i kosmetikou. Za požáry na evropských letištích stálo Rusko

Trojice podle německých úřadů na příkaz ruských tajných služeb rozeslala z Kolína nad Rýnem na Ukrajinu GPS lokátory, aby zjistila informace o přepravních trasách dopravních společností. Po získání informací plánovali muži odeslat stejným způsobem balíky se zápalnými zařízeními. Podle prokuratury bylo cílem způsobit co největší škody v Německu nebo při přepravě zásilek na Ukrajinu.

Připravovaná akce zapadá do vzorce, který loni popsaly německé zpravodajské weby WDR, NDR a Süddeutsche Zeitung. Na základě svého vyšetřování napsaly, že za předloňskou sérií požárů balíčků na evropských letištích stojí agenti naverbovaní ruskou vojenskou tajnou službou GRU. Podezřelé v této souvislosti zadržely bezpečnostní služby v Litvě, Polsku, Bosně a Hercegovině a Velké Británii.

Informuj, nebo ti zabijeme rodiče. Rusové nutí Ukrajince ke špionáži hrozbami

Na letištích Lipsko/Halle v Německu, v Birminghamu v Anglii a nedaleko polské metropole Varšavy předloni v červenci vzplály balíčky, které předtím přepravila letadla. Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, výbušniny do balíků umístili agenti ve službách Moskvy. Jen náhodou přitom podle vyšetřování vzplály balíky ještě na zemi, a nikoliv za letu.

Evropské tajné služby dlouhodobě varují před vysokou intenzitou činnosti ruských zpravodajců v Evropě a také před diverzními aktivitami Moskvy, které se týkají špionáží i sabotáží. Podle tajných služeb to souvisí s evropskou podporou Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské invazi. Moskva podobná obvinění odmítá.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Drobní podnikatelé si budou moct vybrat mezi paušální daní a EET

Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje...

Drobní podnikatelé si budou moct vybrat, zda budou platit paušální daň, nebo budou podléhat elektronické evidenci tržeb. Podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury se na tom dohodla koaliční rada....

9. února 2026  9:55,  aktualizováno  13:53

Vláda kývla na cestu Pavla i Macinky do Mnichova. Spolu nepojedeme, řekl ministr

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

Vláda schválila cestu prezidenta Petra Pavla i ministra zahraničí Petra Macinky na Bezpečnostní konferenci koncem týdne do Mnichova. „Spolu nepojedeme, já pojedu autem se spalovacím motorem,“ řekl po...

9. února 2026,  aktualizováno  13:49

Hrdina Orwellova 1984 byl destruktivní radikál, učila ruská škola žáky

Román 1984 od George Orwella

Na základní škole v ruském Tomsku se školáci dozvěděli, že hrdina dystopického románu 1984 byl „radikál“, který se vyznačoval destruktivním chováním a podkopával vládnoucí stranu. Škola žákům...

9. února 2026  13:49

Ministryně Schillerová oznámila zrušení Národní ekonomické rady vlády

Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje...

Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády, uvedla po jednání kabinetu ministryně financí Alena Schillerová. Radu tvořili nezávislí ekonomové, kteří vládě radili s hospodářskými...

9. února 2026  12:17,  aktualizováno  13:43

Pro Kreml plánoval žhářské útoky v Evropě. Němci obžalovali dalšího Ukrajince

Ruská ambasáda ve Varšavě (9. dubna 2017)

Německé generální státní zastupitelství obžalovalo Ukrajince Jevhena B. ze špionáže a přípravy sabotáží ve prospěch Ruska. Policie zadržela podezřelého muže loni ve Švýcarsku. Podle obžaloby plánoval...

9. února 2026  13:39

Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít své lákadlo

Vizualizace jednoho konce Dvoreckého mostu

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor,...

9. února 2026  13:10

Žádná ideologie, ale řešení věcných témat. Netolický chystá spolupráci s Kubou

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje (2020)

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) oznámil, že je připraven spolupracovat s nově vznikajícím hnutím Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. „Náš koncept není postavený na žádné...

9. února 2026  12:34

Muž je po napadení před hernou v umělém spánku, policie vyšetřuje pokus o vraždu

Dva muži se poprali před hernou v Chebu. Starší z nich je v umělém spánku

Potyčku dvou mužů v noci na sobotu před hernou v Chebu prověřují kriminalisté jako pokus o vraždu. Starší muž skončil s vážnými zraněními v nemocnici.

7. února 2026  16:10,  aktualizováno  9. 2. 12:28

William a Kate se vyjádřili ke kauze Epstein. Nová odhalení je znepokojují

Princ William a princezna Kate na návštěvě Skotska v Tobermory (29. dubna 2025)

Princ William a princezna Catherine jsou hluboce znepokojeni kvůli nejnovějším informacím v případu odsouzeného amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Prohlášení zveřejněné před...

9. února 2026  12:24

Závažnost nehod roste. Na vině bývá i špatný stav pneumatik, varují odborníci

Vzorek pneumatiky s indikátorem ojetí

Přestože počet nehod během zimní sezóny na konci loňského roku mírně klesl, jejich závažnost naopak výrazně vzrostla. Během pouhých dvou měsíců na českých silnicích zemřelo 65 lidí. Narostla i výše...

9. února 2026  12:12

Na sítích se šíří nová nebezpečná hra. Červený delfín cílí hlavně na děti

ilustrační snímek

Na internetu se v posledních dnech objevuje nová nebezpečná výzva. Důsledky hry nesoucí název Červený delfín mohou být katastrofální. Výzva se šíří na sociálních sítích TikTok a Instagram a cílí...

9. února 2026  12:03

Umělci v divadle čekají na Klempíře. Ten jim popřál zdar, ale nedorazí

Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje...

Na jevišti pražského divadla Palace stojí pět křesel, jedno z nich pro ministra kultury za Motoristy Otu Klempíře. Pozvali ho tam na debatu umělci, Klempíř ale opakovaně v médiích účast odmítl. Trval...

9. února 2026  10:41,  aktualizováno  11:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.