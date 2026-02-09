Německá policie loni v květnu informovala, že zadržela dva Ukrajince, Vladyslava T. a Daniila B., podezřelé z přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Třetího podezřelého Jevhena B. zadrželi několik dní poté policisté ve Švýcarsku a loni v prosinci jej tamní úřady vydaly do Německa. Tamní státní zastupitelství v pondělí informovalo, že byl obžalován. První dva jmenované obžalovali už 13. ledna.
|
Výbušniny mezi polštáři i kosmetikou. Za požáry na evropských letištích stálo Rusko
Trojice podle německých úřadů na příkaz ruských tajných služeb rozeslala z Kolína nad Rýnem na Ukrajinu GPS lokátory, aby zjistila informace o přepravních trasách dopravních společností. Po získání informací plánovali muži odeslat stejným způsobem balíky se zápalnými zařízeními. Podle prokuratury bylo cílem způsobit co největší škody v Německu nebo při přepravě zásilek na Ukrajinu.
Připravovaná akce zapadá do vzorce, který loni popsaly německé zpravodajské weby WDR, NDR a Süddeutsche Zeitung. Na základě svého vyšetřování napsaly, že za předloňskou sérií požárů balíčků na evropských letištích stojí agenti naverbovaní ruskou vojenskou tajnou službou GRU. Podezřelé v této souvislosti zadržely bezpečnostní služby v Litvě, Polsku, Bosně a Hercegovině a Velké Británii.
|
Informuj, nebo ti zabijeme rodiče. Rusové nutí Ukrajince ke špionáži hrozbami
Na letištích Lipsko/Halle v Německu, v Birminghamu v Anglii a nedaleko polské metropole Varšavy předloni v červenci vzplály balíčky, které předtím přepravila letadla. Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, výbušniny do balíků umístili agenti ve službách Moskvy. Jen náhodou přitom podle vyšetřování vzplály balíky ještě na zemi, a nikoliv za letu.
Evropské tajné služby dlouhodobě varují před vysokou intenzitou činnosti ruských zpravodajců v Evropě a také před diverzními aktivitami Moskvy, které se týkají špionáží i sabotáží. Podle tajných služeb to souvisí s evropskou podporou Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské invazi. Moskva podobná obvinění odmítá.