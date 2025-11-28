Steinmeier jako první hlava Německa navštívil Guerniku, poklonil se obětem

Ceremonie na hřbitově se zúčastnil prezident s manželkou Elke Büdenbenderovou a také španělský král Felipe VI.
Na programu bylo rovněž Muzeum míru, které se věnuje válečné historii města. Nálet z roku 1937 historikové považují za předzvěst masového bombardování měst během druhé světové války.
Legie Condor srovnala Guernicu se zemí, nálet byl ale vojenské fiasko
Před necelými 30 lety Německo oficiálně uznalo, kdo byl za zničení města odpovědný. U příležitosti 60. výročí bombardování se v roce 1997 tehdejší spolkový prezident Roman Herzog jako první oficiální představitel Německa za bombardování omluvil.
Baskická Guernica, kde tehdy žilo asi 5000 obyvatel, neměla velký strategický význam, ale stala se útočištěm četných uprchlíků v občanské válce, která začala v červenci 1936 pučem pravicových důstojníků pod vedením generála Franciska Franka.
Historici vedou debaty o tom, proč byla Guernica cílem náletů. Byly zde sice dvě zbrojní továrny, ty ale po útoku zůstaly nedotčeny.
Juan Carlos v pamětech obdivuje diktátora Franka a obouvá se do svého syna
Španělská občanská válka skončila 1. dubna 1939 vítězstvím jednotek generála Franka, který pak v zemi nastolil téměř čtyřicetiletou diktaturu.
Tato válka, v níž na straně levicových republikánů bojovalo i na 2000 Čechoslováků, bývá zjednodušeně popisována jako zápas mezi fašismem a komunismem. Skutečnost však byla složitější.
Na obou stranách existovaly různé ideologie a ke střetům docházelo i uvnitř jednotlivých táborů. Konflikt, který si vyžádal přes půl milionu obětí, je označován jako nejmezinárodnější ze všech občanských válek.