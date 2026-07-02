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Nord Stream poničil Ukrajinec na příkaz státu, tvrdí německá obžaloba

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  11:44
Únik plynu z plynovodů Nord Stream 1 a 2. Fotku pořídila dánská stíhačka F-16....

Únik plynu z plynovodů Nord Stream 1 a 2. Fotku pořídila dánská stíhačka F-16. (27. září 2022) | foto: Reuters

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Německé generální státní zastupitelství potvrdilo, že v případu poničení baltských plynovodů Nord Stream z roku 2022 obžalovalo Ukrajince Serhije K. Obžaloba tvrdí, že spolu se skupinou se na jachtě přiblížili k plynovodu a instalovali na něj výbušniny. Generální prokuratura navíc uvedla, že plán na zničení plynovodů obžalovaný a další příslušníci armády vypracovali na příkaz státních orgánů na Ukrajině.

„Ukrajinský státní příslušník Serhij K. je dostatečně podezřelý ze spolupachatelství válečného zločinu, a to útoku na civilní objekty, způsobení výbuchu, ničení budov a narušování veřejného provozu,“ stojí v obžalobě.

Obžaloba tvrdí, že Serhij K. byl od roku 2022 důstojníkem v ukrajinské armádě. „Po zahájení ruské agrese vypracoval spolu s dalšími vojenskými pracovníky, jednajícími jménem ukrajinských státních orgánů, plán na zničení plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, které vedou z Ruska přes Baltské moře do Lubminu v Německu,“ popisuje dokument.

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Cílem bylo podle německé prokuratury trvale přerušit dodávky plynu a zabránit Rusku ve využívání příjmů z prodeje zemního plynu k financování svého válečného úsilí.

Obžaloba popsala i způsob, jakým podle nich skupina kolem Serhije K. jednala. Šlo o tým složený z několika profesionálních potápěčů, experta na výbušniny a lodního kapitána. V na začátku září 2022 vstoupil obžalovaný na území Německa přes Polsko s padělaným ukrajinským pasem a se svou skupinou se nalodili na pronajatou jachtu.

„Obviněný a jeho komplici jachtu používali k přepravě velkého množství vysoce výkonných výbušnin vhodných pro vojenské použití v mezinárodních vodách do blízkosti dánského ostrova Bornholm,“ uvedlo státní zastupitelství a dodalo, že v těchto místech skupina připevnila výbušná zařízení na plynovody podél mořského dna.

Výbušniny s časovým rozněcovačem explodovaly až 26. září 2022. Plynovodem Nord Stream 1 v době explozí plyn neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou.

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Již ve středu o tom s odkazem na své zdroje společně informovaly veřejnoprávní stanice ARD, deník Süddeutsche Zeitung a týdeník Die Zeit. Trojice zmíněných médií uvedla, že vyšetřovatelé mají přesvědčivé důkazy. Ukrajinec se podle těchto informací sám usvědčil, když o útocích na plynovody telefonicky hovořil s příbuznými z vydávací vazby v Itálii. Vyšetřovatelé rovněž nalezli důkazy v jeho mobilním telefonu, které účast na útocích naznačují.

Dalšího muže podezřelého z podílu na sabotážní akci zadržela policie loni v září v Polsku. Tamní soud však odmítl jeho vydání do Německa a propustil jej z vazby.

Poškození plynovodů Nord Stream vyšetřovaly vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země už vyšetřování ukončily. Švédská prokuratura předloni v únoru uvedla, že nemá pravomoc se záležitostí zabývat. Dánsko pár dní nato oznámilo, že považuje poškození plynovodů za úmyslné, ale že neexistují dostatečné důvody pro zahájení trestního stíhání v Dánsku.

18. října 2022

Válka na Ukrajině

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