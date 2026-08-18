Muže ve věku 22, 25 a 30 let zadrželi policisté loni v květnu v Německu a ve Švýcarsku. Trojice podle prokuratury loni v březnu poslala z Kolína nad Rýnem na Ukrajinu dva balíčky s aktivovanými GPS lokátory. Příkaz k tomu dala podle ní ruská tajná služba.
Cílem bylo zjistit, po jakých trasách balíčky putují, aby bylo možné je příště vybavit výbušninou. Zásilky měly explodovat nad Německem nebo nad Ukrajinou.
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Připravovaná akce zapadá do vzorce, který loni popsala německá média. Na základě svého vyšetřování napsala, že za předloňskou sérií požárů balíčků na evropských letištích stojí agenti naverbovaní ruskou vojenskou tajnou službou GRU. Podezřelé v této souvislosti zadržely bezpečnostní služby v Litvě, Polsku, Bosně a Hercegovině a Británii.