Syrská zvěrstva poprvé u soudu. V Německu začal proces s Asadovým plukovníkem

Vyděšený a zlomený Wassim Mukdad před šesti lety uprchl ze Sýrie, aby si zachránil holý život. Nyní se tisíce kilometrů daleko od své rodné země postaví tváří v tvář muži, který byl zodpovědný za jeho příkoří a utrpení, a bude svědčit proti němu.

Sedmapadesátiletý člen syrské tajné policie Anwar Raslan na začátku dlouhé občanské války vedl nechvalně proslulou věznici v sídle vyšetřovací jednotky číslo 251 nedaleko Damašku.

Právě tam vojáci brutálně mučili Mukdada a tisíce dalších Syřanů. Nejen v této, ale i v dalších Asadových věznicích jsou podle přeživších běžné elektrické šoky, věšení za zápěstí, bití do bezvědomí, polévání horkou vodou, topení, bodání nebo trhání nehtů. Snímky umučených těl na světlo světa před lety vynesl někdejší vládní fotograf známý pod přezdívkou Caesar.

Samotnému plukovníkovi nyní německá prokuratura připisuje zodpovědnost za čtyři tisíce mučených vězňů, z nichž 58 na následky krutého zacházení zemřelo. Nejméně jeden člověk byl znásilněn. Zadržení lidé neměli přístup k lékům a často ani k jídlu. Cely bývaly tak přeplněné, že se v nich dalo jen stát.

A o tom všem Raslan podle obžaloby nejen věděl, ale také to dovolil. Spolu s Raslanem před soudem v Koblenzi stojí také třiačtyřicetiletý Eyad al-Gharib, který plnil plukovníkovy rozkazy. Proces by měl trvat asi dva roky a ve čtvrtek začíná navzdory pandemii koronaviru, píše Al-Džazíra.

Oba muži jsou v Německu souzeni na základě principu univerzální jurisdikce, který státům umožňuje zahájit soudní řízení s cizími státními příslušníky, i když své skutky spáchali na území jiné země. Institut se užívá v případě tak závažných zločinů, že má každá země zájem na jejich potrestání.

Soud v Haagu zastavila Čína s Ruskem

Na to, aby se proces rozběhl, podle agentury AP tlačily desítky v Německu žijících syrských uprchlíků. Jedním z nich je i právník Anwar al-Bunni, kterého Raslan ještě před arabským jarem poslal do vězení. Po útěku do Evropy si al-Bunni myslel, že už tohoto muže nikdy neuvidí.

Potkal ho tu ovšem dvakrát a až podruhé mu došlo, o koho jde. Raslan se do Německa stejně jako on dostal coby uprchlík poté, co zběhl od armády a přidal se k opozici. Mezi Němci žil poklidně i se svou rodinou, ovšem jen do chvíle, kdy si pro něj loni v únoru přišla policie.

Původní plán otevřít případ u Mezinárodního trestního soudu v Haagu zhatila stopka Číny s Ruskem, na řadu tak přišla téměř nevyužívaná univerzální jurisdikce, napsala agentura AP. Raslan, obviněný ze zločinů proti lidskosti, se stane vůbec prvním vysoce postaveným představitelem Asadova režimu, který se bude za jeho zvěrstva namířená proti vlastním občanům zodpovídat.

„Německo tímto případem nabízí naději, že je současná velmi rozsáhlá beztrestnost zločinů páchaných v Sýrii jen dočasná,“ říká Catherine Marchi-Uhelová, předsedkyně skupiny IIIM (International, Impartial and Independent Mechanism for Syria).

Ta vznikla při OSN, aby shromáždila potřebné důkazy. U soudu však zřejmě zazní také důkazy lidskoprávních skupin nebo fotografa Caesara. Nejméně jedenáct obětí z jeho snímků zemřelo v jednotce číslo 251 v době, kdy jí Raslan velel.

Syřan Mukdad říká, že pro něj je přelíčení způsobem, „jak posílit hlas obětí, žijících i mrtvých“. „Jakýkoliv proces, díky kterému vrátíme obětem alespoň trochu důstojnosti, uznáme jejich utrpení a řekneme jasně a zřetelně, že toto není přijatelné, bude ziskem pro celé lidstvo,“ míní.

S odkazem na oba obviněné pak dodává, že doufá ve spravedlivý proces. „Pokud jsou nevinní, ať je pustí na svobodu. Pokud jsou vinní, chci, aby byli potrestáni,“ říká Mukdad. V průběhu občanské války režim umučil už více než 14 tisíc lidí.