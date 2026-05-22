Chtěli unést ministra a svrhnout režim. V Německu odsoudili členy Císařské skupiny

Autor: ,
  15:27
Německý soud v pátek uložil trest vězení třem příznivcům pravicově extremistické organizace, která si říkala Císařská skupina (Kaiserreichsgruppe). Shledal je vinnými z členství nebo podpory teroristické organizace a z přípravy vlastizrady. Muži chtěli svrhnout režim v Německu a nastolit císařství.
Tři obžalovaní přicházejí do soudní síně při zahájení procesu s členy skupiny Kaiserreichsgruppe v Mnichově. (1. dubna 2026) | foto: CTK / DPA / Peter Kneffel ČTK

Muži ve věku 60, 62 a 71 let dostali tresty vězení od 16 měsíců do dvou let a tří měsíců. U dvou z nich jsou tresty podmínečné.

Takzvaná Císařská skupina během pandemie covidu-19 vypracovala třístupňový plán na převrat v Německu. Podle vyšetřovatelů chtěla zaútočit v květnu 2022 na elektrickou rozvodnou síť a unést během diskuzního pořadu v televizi tehdejšího ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha.

Jak se chystá převrat. V Německu začal proces s Říšskými občany

Vládu chtěla skupina svrhnout a následně vyhlásit Německou říši. Jeden z dnes odsouzených se měl stát v nové vládě ministrem.

„Skupina chtěla vyvolat situaci podobnou občanské válce, aby pak mohla na základě říšské ústavy z roku 1871 vybudovat nový společenský řád,“ stojí v rozsudku mnichovského soudu. Soudce podle ní hovořil o „drsných a bizarních politických představách“.

Převrat v Německu chystal i známý šéfkuchař. Za úkol měl shánět zbraně a vařit

Císařskou skupinu lze podle německých médií přiřadit k hnutí takzvaných říšských občanů, které trvá na pokračování Německé říše na základě ústavy z roku 1871 a odmítá uznat existenci spolkové republiky a pravomoci jejích úřadů.

Německé úřady v posledních letech zintenzivnily stíhání takzvaných říšských občanů, kteří byli dlouho vnímáni jako „neškodní blázni“, nyní jsou ale považování za bezpečnostní hrozbu, kterou je třeba brát vážně.

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová popisuje, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce"

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Trumpův „bazén" v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Komplikace na trati z Prahy do Berouna. Vlak se srazil s autem

Ilustrační snímek.

Na železničním přejezdu v Dobřichovicích u Prahy se dnes odpoledne srazil vlak s autem, nehoda se obešla bez zranění. Provoz na trati mezi Berounem a Prahou musel být v úseku Řevnice-Radotín...

22. května 2026  15:37

Zvažujeme prodat Explosii, zisk by mohl pomoci splnit závazky k NATO, řekl Babiš

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek v Pardubicích řekl, že stát uvažuje o prodeji státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia. Zájem podle něj přes prezidenta Emmanuela Macrona projevila Francie,...

22. května 2026  13:35,  aktualizováno  15:31

Na brněnském náměstí se tančí, hoduje, ale i hádá a uráží. Proti sjezdu vystoupil Rajchl

Na protestním mítinku proti sjezdu sudetských Němců promluvil na náměstí...

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračuje páteční program sjezdu...

22. května 2026  13:02,  aktualizováno  15:14

Na výzvu nereagoval. Hnutí Duha chystá na Macinku kvůli slovům o teroristech žalobu

Ministr Petr Macinka představil svůj nový ministerský tým poradců. (13. května...

Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka na začátku dubna napsal, že Duhu považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci. A kdyby měla být daňovými poplatníky nadále...

22. května 2026  15:08

Ministr Červený si zálohování PET lahví umí představit v jediném případě

Jednání vlády. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (18. května...

Ministr životního prostředí za Motoristy sobě Igor Červený je skeptický k možnosti povinného zálohování PET lahví. „Když zavedeme bezmyšlenkovitě zálohovací systém, může se stát, že odejmeme obcím...

22. května 2026  14:43,  aktualizováno  15:05

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Směrem na Karlovy Vary je dálnice uzavřená, na místě zasahují složky IZS.

22. května 2026  13:35,  aktualizováno  15:02

Rafinerií v Maďarsku otřásl výbuch. Na místě je jeden mrtvý, oznámil Magyar

V petrochemickém závodě společnosti MOL ve městě Tiszaújváros došlo k výbuchu...

Jeden člověk přišel ráno o život a několik dalších utrpělo zranění při výbuchu v petrochemickém závodě společnosti MOL ve městě Tiszaújváros na východě Maďarska, oznámily maďarské úřady. Na místo...

22. května 2026  11:13,  aktualizováno  14:57

Gang dealerů rozprodal deset kilo kokainu za 15 milionů. Vozili ho z Prahy

Dealery kokainu zadrželi kriminalisté ve spolupráci se zásahovou jednotkou.

Kriminalisté a vyšetřovatelé z jihočeského Toxi týmu společně se zásahovou jednotkou zadrželi dealery prodávající kokain v Jihočeském kraji. Šest mužů skončilo ve vazbě. Podle policie rozprodali...

22. května 2026  14:47

Oživená mistrovská malba. Mel Gibson odkryl záběr z pokračování Umučení Krista

Jaakko Ohtonen v roli Ježíše ve filmu „Vzkříšení Krista: První část“.

Dvaadvacet let po premiéře Umučení Krista, tedy jednoho z nejkontroverznějších a nejúspěšnějších filmů historie, odhalil režisér Mel Gibson první oficiální obraz z chystaného pokračování. Zpráva...

22. května 2026  14:45

Simona Monyová, oblíbená spisovatelka s tragickým osudem

Simona Monyová

Simona Monyová byla jednou z nejčtenějších českých autorek ženských románů. Její knihy pomáhaly ženám najít úlevu i pochopení v těžkých vztazích. Přesto její vlastní život skončil tragédií, která...

22. května 2026  14:45

Útočil zezadu a policistů se ptal, zda ho zastřelí. Svědci popsali ubodání u školy

Premium
Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Pochmurné výrazy ve tvářích, pohledy do země, ale i slzy. Takové bylo páteční dopoledne u pietního místa, které vzniklo u brány Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích po čtvrteční tragédii....

22. května 2026  14:36

