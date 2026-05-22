Muži ve věku 60, 62 a 71 let dostali tresty vězení od 16 měsíců do dvou let a tří měsíců. U dvou z nich jsou tresty podmínečné.
Takzvaná Císařská skupina během pandemie covidu-19 vypracovala třístupňový plán na převrat v Německu. Podle vyšetřovatelů chtěla zaútočit v květnu 2022 na elektrickou rozvodnou síť a unést během diskuzního pořadu v televizi tehdejšího ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha.
Vládu chtěla skupina svrhnout a následně vyhlásit Německou říši. Jeden z dnes odsouzených se měl stát v nové vládě ministrem.
„Skupina chtěla vyvolat situaci podobnou občanské válce, aby pak mohla na základě říšské ústavy z roku 1871 vybudovat nový společenský řád,“ stojí v rozsudku mnichovského soudu. Soudce podle ní hovořil o „drsných a bizarních politických představách“.
Císařskou skupinu lze podle německých médií přiřadit k hnutí takzvaných říšských občanů, které trvá na pokračování Německé říše na základě ústavy z roku 1871 a odmítá uznat existenci spolkové republiky a pravomoci jejích úřadů.
Německé úřady v posledních letech zintenzivnily stíhání takzvaných říšských občanů, kteří byli dlouho vnímáni jako „neškodní blázni“, nyní jsou ale považování za bezpečnostní hrozbu, kterou je třeba brát vážně.