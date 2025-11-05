Německý pečovatel zavraždil smrtícími injekcemi deset pacientů, dostal doživotí

Autor: ,
  13:38
Soud v německých Cáchách poslal ve středu na doživotí do vězení muže za vraždu deseti pacientů na paliativním oddělení kliniky na západě země. Podle soudu podal dotyčný jako pečovatel pacientům smrtící injekce. Soud jej rovněž shledal vinným z 27 pokusů o vraždu.

Pečovatel dostal u soudu v německých Cáchách doživotí za vraždu deseti pacientů smrtícími injekcemi. (5. listopadu 2025) | foto: ČTK

Čtyřiačtyřicetiletému muži byli svěřeni těžce nemocní pacienti na oddělení paliativní péče kliniky ve Würselenu na západě Německa a on jim podle rozsudku bez jejich vědomí podával nadměrné dávky léků na uklidnění a proti bolesti. Soud označil zdravotníkovu vinu za zvlášť těžkou, což v německém právní řádu znamená, že je vyloučeno předčasné propuštění po 15 letech za mřížemi.

Všechny činy spáchal zdravotník za pouhých několik měsíců na přelomu let 2023 a 2024.

Původně byl ošetřovatel obviněn z devíti vražd a 34 pokusů o vraždu, soud však nyní uznal další čin jako dokonanou vraždu. Podle obžaloby byla motivem jeho jednání snaha uklidnit pacienty, aby měl co nejméně práce při nočních směnách.

Berlínský lékař zabil nejméně patnáct pacientů, policie prověřuje desítky úmrtí

Je možné, že ošetřovatel spáchal ještě další činy. Vyšetřovatelé v současné době prověřují řadu dalších podezřelých případů z jeho předchozího působení ve zdravotnictví. Prokuratura v Cáchách už oznámila, že pravděpodobně vznese proti muži další obvinění.

Němci mají dosud v živé paměti případ nemocničního ošetřovatele Nielse Högela, který byl v červnu 2019 odsouzen k doživotnímu vězení za vraždu nejméně 85 pacientů. Högel, který je označován za největšího sériového vraha v dějinách poválečného Německa, své oběti zabíjel v letech 2000 až 2005 na klinikách v severoněmeckých městech Oldenburg a Delmenhorst.

Ošetřovatel pomocí léků ovlivňujících činnost srdce přiváděl pacienty do stavu vyžadujícího oživování, aby při jejich následné záchraně mohl prokazovat své schopnosti. Oživit se mu je ale často nepodařilo. Soudní znalec potvrdil, že obžalovaný je příčetný, i když vykazuje nápadné poruchy osobnosti.

Vstoupit do diskuse

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Mši povede Graubner, promluví i režisér Strach. Jak bude vypadat Dukův pohřeb

Při pohřbu kardinála Dominika Duky v sobotu 15. listopadu zazní Requiem b-moll Antonína Dvořáka. Mši v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude celebrovat pražský arcibiskup Jan Graubner,...

5. listopadu 2025  13:45

Dívku na zastávce osahával cizí muž, kriminalisté hledají svědka z fotografie

Možného svědka sexuálního útoku, který se odehrál v polovině září na tramvajové zastávce v Ostravě-Přívoze, hledají kriminalisté. Zveřejnili fotografii muže, který by mohl svou výpovědí přispět k...

5. listopadu 2025  13:43

Německý pečovatel zavraždil smrtícími injekcemi deset pacientů, dostal doživotí

Soud v německých Cáchách poslal ve středu na doživotí do vězení muže za vraždu deseti pacientů na paliativním oddělení kliniky na západě země. Podle soudu podal dotyčný jako pečovatel pacientům...

5. listopadu 2025  13:38

Děti z dětského domova tady nechceme. Lidé v Hluboké jsou proti stěhování

V Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku někteří obyvatelé místní části nesouhlasí s přesunem 12 dětí z dětského domova v Boršově do objektu, který vlastní Jihočeský kraj. Jde o projekt, kdy by děti...

5. listopadu 2025  13:37

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...

5. listopadu 2025  6:41,  aktualizováno  13:28

Nevhodný pamlsek způsobil alpace smrt. Upozornění návštěvníci minizoo ignorují

Kvůli nevhodným pamlskům uhynula na sklonku října v chebském resortu Stein jen několik let stará, zdravá a silná lama alpaka. Nebylo to poprvé, co se majitelé komplexu, jehož součástí je i minizoo,...

5. listopadu 2025  13:28

Paříž v loterii nabízí hroby vedle Édith Piaf nebo Morrisona. Má to ale několik háčků

Hřbitovy ve francouzské metropoli se už od počátku 20. století potýkají s nedostatkem místa. Pro mnoho Pařížanů se tak stalo velmi obtížným sehnat místo věčného odpočinku v Paříži. Radní se rozhodli...

5. listopadu 2025  13:23

Okamura slibuje, že bude nestranným předsedou. Podávám ruku každému, řekl

Přímý přenos

Lídr hnutí SPD Tomio Okamura před volbou šéfa Sněmovny, do níž kandiduje za novou koalici ANO, SPD a Motoristů sobě, slibuje, že bude nestranným předsedou. „Chápu, že nejsem kandidátem všech. Podávám...

5. listopadu 2025  13:17

Benda hledá osm statečných. Okamura se spokojí s funkcí místopředsedy, řekl

Přímý přenos

Volbou nového předsedy Sněmovny ve středu pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů, která se opírá o 108 hlasů poslanců, prosazuje do čela dolní komory...

5. listopadu 2025,  aktualizováno  12:55

Řidič na francouzském ostrově najel do lidí, křičel Alláhu Akbar. Zraněných je devět

Nejméně devět lidí bylo ve středu zraněno na ostrově Oléron u západního pobřeží Francie, když je úmyslně srazil řidič auta. V kritickém stavu jsou zřejmě čtyři zranění. Pětatřicetiletého řidiče...

5. listopadu 2025  12:01,  aktualizováno  12:50

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Rozhodl prezident. Před 80 lety se báňská univerzita stěhovala z Příbrami do Ostravy

Z provizorních prostor v různých částech Ostravy moderní univerzitní kampus, z původních dvou oborů sedm fakult, ze tří stovek studentů současných třináct tisíc studujících. Vysoká škola báňská je v...

5. listopadu 2025  12:46

Policie obvinila trojici mužů z krádeže kabelů na železnici. Nejstarší míří do vazby

Přerovští policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. U nejstaršího muže podali kriminalisté návrh...

4. listopadu 2025  12:37,  aktualizováno  5. 11. 12:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.