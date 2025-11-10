Proces, jaký nemá obdoby. V Magdeburku soudí Araba, který zabíjel na trzích

  10:38
V Magdeburku na východě Německa začal soud se saúdskoarabským lékařem obžalovaným z loňského útoku na vánoční trhy v centru města. Podle státního zastupitelství vjel 51letý Tálib Abdalmuhsin do lidí kvůli frustraci ze styku s německými úřady. Zabil šest osob a více než 300 dalších zranil. Proces je počtem účastníků jedním z největších v poválečných dějinách Německa.
V Magdeburku začal soud se saúdskoarabským lékařem obžalovaným z loňského útoku na vánoční trhy v centru města. (10. listopadu 2025) | foto: Reuters

Saúdský Arab vjel do vánočních trhů v hlavním městě Saska-Anhaltska loni 20. prosince. Jízda trvala minutu a čtyři vteřiny, auto přitom jelo rychlostí až 48 kilometrů za hodinu. Zahynul devítiletý chlapec a pět žen ve věku 45 až 75 let. Nyní čelí Abdalmuhsin obžalobě z šestinásobné vraždy a 338 pokusů o ni.

Abdalmuhsin nebyl podle vyšetřovatelů v době činu pod vlivem drog ani alkoholu. Před útokem pracoval jako lékař ve věznici ve městě Bernburg, staral se o psychické zdraví trestanců. Do Německa přišel už v roce 2006 a v roce 2016 požádal o politický azyl, který získal. Do hledáčku německé policie se dostal hned několikrát, mimo jiné kvůli výhrůžkám útokem. Podle agentury DPA ale jako odpůrce islamistů vždy propadl bezpečnostním sítem.

Útok na vánoční trh v Magdeburku: Araba viní z šesti vražd a 338 pokusů o zabití

Proces bude jedním z největších v poválečných dějinách Německa. Účastní se ho soudci, obžalovaný a jeho obhájci, ale také zhruba 180 takzvaných vedlejších žalujících z řad poškozených či blízkých obětí a čtyři desítky jejich právníků. Prokuratura už dříve uvedla, že hodlá předvolat přes 400 svědků, několik soudních znalců a předložit kolem 500 dokumentů. Líčení je naplánováno zatím do března příštího roku.

Bylo třeba postavit novou soudní budovu

Vzhledem k velkému počtu účastníků a k očekávanému velkému zájmu médií bylo třeba v Magdeburku postavit zcela novou dočasnou soudní budovu. Jednací sál je dlouhý 65 a široký 30 metrů. Pro zájemce z řad veřejnosti a médií je připraveno přes 200 míst k sezení. Obžalovaný usedl do zvlášť zajištěného skleněného boxu.

Útok v Magdeburku byl jedním z těch, které před únorovými předčasnými spolkovými volbami ovlivnily veřejné mínění a předvolební kampaň v Německu. Jejím hlavním tématem se stala migrace a bezpečnost. Po útoku v Magdeburku přinesl zlom v kampani lednový útok v Aschaffenburgu, kde neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu zabil dvouletého chlapce a 41letého muže. Soud jej poslal na konci října ne neurčito na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice. V únoru najel v Mnichově odmítnutý žadatel o azyl z Afghánistánu vozem do průvodu odborářů a zranil téměř 40 lidí. Sedmatřicetiletá žena a její dvouletá dcera zraněním podlehly. Dva dny před volbami mladý Syřan pobodal španělského turistu u památníku holokaustu v Berlíně.

Afghánce, který útočil v Aschaffenburgu, zavřou na psychiatrii. Na neurčito

Volby vyhrála konzervativní unie CDU/CSU, její lídr Friedrich Merz se stal kancléřem. Po květnovém nástupu do funkce vláda zpřísnila řadu migračních a azylových pravidel. Ve volbách uspěla také protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD), která je nyní nejsilnější opoziční stranou. V květnu ji označila civilní tajná služba za prokazatelně pravicově extremistickou.

Předvánoční tragédií v Magdeburku se kromě soudu zabývá také vyšetřovací výbor sněmu spolkové země Sasko-Anhaltsko. Soustředí se především na chyby v bezpečnostních opatřeních, například na chybně umístěné betonové bloky a nezajištěné úseky v bezpečnostním perimetru kolem vánočního trhů.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

