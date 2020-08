Je mi to líto. Eritrejec se omluvil za strčení dítěte a ženy pod vlak

„Je mi to nesmírně líto,“ citoval svého klienta Eritrejcův právní zástupce. Chlapcův otec omluvu odmítl. „Můj klient tuto omluvu nepřijme, neboť neexistuje žádná omluva pro to, co se stalo,“ řekl mužův právník.



Eritrejec není podle předběžného psychiatrického posudku kvůli duševní nemoci trestně odpovědný, proto nebyl obžalován. Prokuratura se však snaží dosáhnout jeho dlouhodobého umístění v psychiatrickém zařízení, protože jej pokládá za nebezpečného.

Muž, který žil od roku 2006 ve Švýcarsku, kde o pět let později získal trvalý pobyt, se vedle matky se synem pokusil shodit do kolejiště ještě osmasedmdesátiletou ženu. Po činu utekl, ale svědci ho pronásledovali, takže ho následně policie mohla zadržet.

Až do roku 2019 ho úřady považovaly za příklad úspěšné integrace, poté u něj však nastal náhlý obrat chování, který byl přičítán duševní chorobě. Kvůli psychickým problémům byl už před útokem v péči lékařů.

