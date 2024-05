„Největší blbost mého života“. Německý důstojník dostal za špionáž pro Rusko tři roky

Soud v Německu v pondělí poslal na tři a půl roku do vězení armádního důstojníka za to, že předával vojenské informace Rusku. Muž se přiznal a během procesu se hájil psychickými problémy i tím, že se obával jaderné eskalace konfliktu na Ukrajině. Ten Kreml rozpoutal před dvěma lety. V případě vyzrazení služebních či státních tajemství by muži hrozilo až doživotí.