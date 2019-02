Soud s nacistickým dozorcem skončí, má trvalé zdravotní potíže

Soud uvedl, že konečné rozhodnutí padne patrně v polovině března. Prokuratura se proti němu nicméně bude moci odvolat. Podle soudu je ale pravděpodobné, že proces pokračovat nebude.



Soud, který začal loni v listopadu, byl přerušen už v prosinci, když byl někdejší dozorce SS z koncentračního tábora Stutthof hospitalizován kvůli problémům se srdcem a ledvinami.

Obžaloba Rehbogena viní z toho, že v koncentračním táboře ve Stutthofu poblíž Gdaňsku v letech 1942 až 1944 napomáhal při zavraždění stovek lidí.

Podle údajů centrály pro vyhledávání lidí podezřelých ze zločinů nacismu v německém Ludwigsburgu zemřelo do konce druhé světové války ve Stutthofu a pobočných táborech a při místních pochodech smrti na 65 000 lidí.

Obžalovaný, který se narodil v Rumunsku, ale dlouhodobě žil na západě Německa, dosud tvrdil, že nevěděl o zabíjení vězňů v zařízení a že ani nebyl nacistou. Uváděl, že když byl ve Stutthofu, bylo mu stydno a sám žil ve strachu.

Pokud by byl shledán vinným, hrozilo by Rehbogenovi až deset let vězení, uvádí agentura Reuters.