Je to už bezmála deset let, kdy se s první velkou vlnou blízkovýchodních migrantů do Německa rojily optimistické prognózy, že statisíce uprchlíků budou pro stárnoucí zemi spásou a zachrání pracovní trh. Teď už to tak nevypadá. Podle nových čísel mají dvě třetiny příjemců peněžních dávek migrační původ.