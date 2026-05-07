„Jednalo se o čistě pracovní návštěvu a konala se na přání slovenské strany,“ uvedl podle agentury DPA mluvčí bavorské vlády, podle nějž Fico beztak v Mnichově byl. Mluvčí doplnil, že se schůzka uskutečnila v koordinaci s vládou v Berlíně.
Bavorský premiér Fica intenzivně žádal, aby Slovensko sledovalo proevropský kurz. Avizovaná návštěva slovenského premiéra v Kyjevě je podle bavorské strany pozitivním signálem.
Fico ve čtvrtek v Mnichově navštívil také bavorsko-slovenské hospodářské fórum, které se věnovalo mobilitě a udržitelnosti. Podle programu na něm kolem poledne pronesl projev. Akce se zúčastnil také bavorský vicepremiér a ministr hospodářství Hubert Aiwanger.
Podle agentury TASR by měl Fico svou návštěvu v Bavorsku zakončit v bývalém koncentračním táboře Dachau, kde by měl uctít oběti nacistického teroru. Minulý týden ve středu uplynulo 81 let od osvobození tábora americkou armádou.
Fico čelí doma i v zahraničí kritice kvůli svým výrokům na adresu Ukrajiny. Do sporu se Bratislava a Kyjev dostaly v poslední době především kvůli ropovodu Družba. Podle Kyjeva jej v lednu poškodil ruský útok, Bratislava ale tvrdila, že Ukrajina s obnovením tranzitu ropy na Slovensko z politických důvodů otálí. V dubnu byly dodávky ropy ropovodem obnoveny. Stalo se tak krátce poté, co v Maďarsku prohrál volby Ficův blízký spojenec Viktor Orbán.
S německým kancléřem Friedrichem Merzem se Fico – na rozdíl od českého premiéra Andreje Babiše – zatím při dvoustranné schůzce nesetkal. Na konci dubna však Fico na neformálním summitu EU na Kypru uvedl, že Merz do konce května navštíví na jeho pozvání Slovensko. Přesný termín návštěvy nezmínil. Německá vláda obvykle kancléřovy nadcházející cesty oznamuje na pravidelné páteční tiskové konferenci.