Děti se ve škole necítí dobře. Zakážeme neohlášené testy, rozhodl ministr v Porýní-Falci

Autor: ,
  14:03
Německá spolková země Porýní-Falc zakázala na školách předem neohlášené testy. Podle zemského ministra školství Svena Teubera nemá být škola místem, kde se na děti vytváří tlak, ale místem podpory jejich rozvoje. Píše časopis Der Spiegel.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Předem neohlášené testy nepatří podle ministra Teubera do moderní školy. „Stále více dětí a mladistvých vnímá školu jako prostor, kde se necítí dobře,“ řekl. Cílem je podle něj rozvíjet kompetence žáků, „a to nikoliv tlakem, ale možností dobré přípravy“.

Zadávání neohlášených testů bylo už dříve v západoněmecké spolkové zemi Porýní-Falc omezené. Testovat se bez předchozího upozornění mohla jen látka z domácích úkolů a to navíc jen ta, která se probírala nanejvýš před dvěma dny. Všechny další písemky a zkoušky musejí být žákům ohlášeny přinejmenším týden dopředu.

Zda se k Porýní-Falci přidají i další německé spolkové země, není jasné. Jisté je jen to, že mezi nimi nebude Bavorsko.

Mezi Němci se rozjíždí tradiční debata. Dohadují se o termínech školních prázdnin

Teprve v červenci tam totiž poslanci vládních stran Křesťansko-sociální unie (CSU) a Svobodní voliči (FW) s podporou opoziční Alternativy pro Německo (AfD) ve školském výboru zemského sněmu zamítli petici, která žádala zákaz neohlášených testů ve školách. Sedmnáctiletá školačka z Mnichova, která ji iniciovala, pod ni získala šedesát tisíc podpisů.

Mají být součástí výuky ve školách neohlášené testy nebo zkoušení?

celkem hlasů: 56
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Děti se ve škole necítí dobře. Zakážeme neohlášené testy, rozhodl ministr v Porýní-Falci

Německá spolková země Porýní-Falc zakázala na školách předem neohlášené testy. Podle zemského ministra školství Svena Teubera nemá být škola místem, kde se na děti vytváří tlak, ale místem podpory...

19. srpna 2025  14:03

My tu uhoříme! Prostějovany vyděsil požár v paneláku, hasiči evakuovali desítky lidí

Děsivé pondělní odpoledne prožili obyvatelé panelového domu v ulici Kostelecká v Prostějově. Ve sklepních prostorech domu vypukl požár, který si vyžádal zásah hasičů, zdravotníků i policie. Díky...

19. srpna 2025  13:50

Kočka visela z balkónu, od pádu z pátého patra ji dělila pouze tlapka zamotaná v síti

Pouze za tlapku visela z balkónu v pátém patře kňučící kočka, kterou v neděli ráno zachraňovali strážníci z Prahy 11. V inkriminovaném bytě zrovna nikdo nebyl, proto hlídka musela o patro níže. Na...

19. srpna 2025  13:28

V okolí Srní pobíhají ještě dva vlci uprchlí z výběhu, potvrdily testy DNA

Na svobodě jsou ještě dva vlci, kteří zatím nezjištěným způsobem zřejmě na přelomu července a srpna utekli z výběhu u návštěvnického centra v Srní na Klatovsku. Potvrdily to genetické testy ze vzorků...

19. srpna 2025  13:16

Češi za sousedy nechtějí závislé na drogách či alkoholu, pětině vadí i kuřáci

Valná většina Čechů by nechtěla mít za sousedy drogově závislé a alkoholiky. Naopak chudí nebo lidé jiného politického přesvědčení jim v téměř žádném případě nevadí. Vyplývá to z nového průzkumu...

19. srpna 2025  13:02

Na Kolínsku našli mrtvou seniorku, podezřelý z vraždy boural s jejím autem

Policie od pondělního odpoledne vyšetřuje vraždu starší ženy v Ratenicích na Kolínsku. Obětí je osmasedmdesátiletá seniorka, podezřelého sedmadvacetiletého muže policie zatím neobvinila. Hlídky ho...

19. srpna 2025  7:58,  aktualizováno  12:51

Změna času 2025. Kdy skončí letní čas a v kolik bude večer tma

Letní čas, oblíbený pro dlouhé večery, i letos potrvá do konce října. Mnoho lidí sice vítá návrat k původnímu času, ale na neustálé posouvání ručiček hodin se už léta snáší kritika. Přinášíme...

19. srpna 2025  12:41

Když jsem zjistil krádež milionů, klesla mi brada, říká lékař Barták. Viní advokáta

Obvodní soud pro Prahu 1 začal v úterý projednávat obžalobu na bývalého advokáta Jiřího Nohu, který řadu let obhajoval lékaře Jaroslava Bartáka odsouzeného za znásilňování svých asistentek. Podle...

19. srpna 2025  12:39

Na dálnici D11 u Nymburka hořel kamion, plameny zasáhly kabinu i návěs

Na 15. kilometru dálnice D11 na Nymbursku ve směru na Hradec Králové hořel v úterý dopoledne kamion. Dálnice proto byla zhruba hodinu uzavřená. Na místo vyjely záchranné složky, nikdo se nezranil.

19. srpna 2025  12:33

Všímavý muž s dronem navedl hasiče k požáru lesa, kouř zpozoroval na procházce

U Kostelce nad Černými lesy nedaleko Prahy hořelo v pondělí večer v lese, hasiči objevili pět ohnisek a zlikvidovali je. K požáru je navedl muž s dronem, který si ohně všiml na procházce.

19. srpna 2025  12:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zásobování palivy není ani po přerušení dodávek ropy ohroženo, potvrzuje Slovnaft

Zásobování trhu pohonnými hmotami není po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba ohroženo. V úterý to potvrdila slovenská rafinerie Slovnaft, která vyváží paliva také do Česka. Ropa přestala proudit...

19. srpna 2025  12:20

Los Emil zavítal i do Břeclavi, od městské policie se dočkal básničky

K městům, která se mohou pochlubit přítomností losa Emila, se přidala také Břeclav. Letní zvířecí hvězda Česka tudy prošla v noci na neděli a zachytil ji kamerový systém. Emil se při nízkém provozu v...

19. srpna 2025  12:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.