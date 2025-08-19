Děti se ve škole necítí dobře. Zakážeme neohlášené testy, rozhodl ministr v Porýní-Falci

Předem neohlášené testy nepatří podle ministra Teubera do moderní školy. „Stále více dětí a mladistvých vnímá školu jako prostor, kde se necítí dobře,“ řekl. Cílem je podle něj rozvíjet kompetence žáků, „a to nikoliv tlakem, ale možností dobré přípravy“.
Zadávání neohlášených testů bylo už dříve v západoněmecké spolkové zemi Porýní-Falc omezené. Testovat se bez předchozího upozornění mohla jen látka z domácích úkolů a to navíc jen ta, která se probírala nanejvýš před dvěma dny. Všechny další písemky a zkoušky musejí být žákům ohlášeny přinejmenším týden dopředu.
Zda se k Porýní-Falci přidají i další německé spolkové země, není jasné. Jisté je jen to, že mezi nimi nebude Bavorsko.
Teprve v červenci tam totiž poslanci vládních stran Křesťansko-sociální unie (CSU) a Svobodní voliči (FW) s podporou opoziční Alternativy pro Německo (AfD) ve školském výboru zemského sněmu zamítli petici, která žádala zákaz neohlášených testů ve školách. Sedmnáctiletá školačka z Mnichova, která ji iniciovala, pod ni získala šedesát tisíc podpisů.