Popírači covidu v Německu provozovali nelegální školu. Patří Rusům, říkali

Mluvčí vlády Horního Bavorska Wolfgang Rupp uvedl, že provozovatelka školy se jednoznačně řadí k hnutí Querdenken a takzvaným říšským občanům. Skupina, jejíž název znamená nekonvenční či jiné myšlení, je označována za hnutí „popíračů covidu-19“, pravicových aktivistů a odpůrců očkování. Takzvaní říšští občané dodnes neuznávají právní existenci spolkové republiky.



Podle stanice Bayerischer Rundfunk (BR) zakladatelka školy u vesnice Schechen poblíž Rosenheimu odmítla, že by šlo o vzdělávací instituci pro stoupence hnutí Querdenken. Jde podle ní o ruskou soukromou školu se zvláštními osnovami. Dodala, že mezi rodiči zdejších žáků jsou „mimo jiné profesoři botaniky a hudby, ale také šamani“.

Podle mluvčího Ruppa je zřizovatelem školy „samozvaná nadace“, která s rodiči žáků první až deváté třídy uzavírala smlouvy o studiu a vybírala od nich školné. Chodili do ní děti, které jejich rodiče odhlásili kvůli povinným testům na covid-19 a rouškám z prezenční výuky na původních školách.

Jak dlouho instituce fungovala, není dosud jasné. Podle sousedů však bylo na statku „živo“ několik posledních měsíců. Do hledáčku úřadů se dostala poté, co jeden z rodičů oficiálně odhlásil své dítě ze státní školy a jako novou školu uvedl tu v Schechenu, která však neměla akreditaci. „Strategicky to bylo poněkud hloupé,“ uvedl k tomu Rupp.