Šíření koronaviru v Německu zrychlilo. Nutná jsou celostátní omezení

„Přes 25 000 infikovaných za jeden den je příliš mnoho. Je to příliš mnoho lidí, kteří budou bojovat o své životy, a je to příliš mnoho lidí, kteří zatíží náš zdravotnický systém,“ řekl Spahn. Upozornil také na to, že infekční čísla kvůli končícím velikonočním prázdninám plně nevypovídají o skutečném rozsahu nákazy, neboť se přes svátky méně testovalo.



„Abychom tato čísla snížili, potřebujeme důsledná a především celoněmecká opatření. Je potřeba uzávěra,“ prohlásil ministr s tím, že vyloučeno není ani noční omezení pohybu.

Za pilíře úsilí zlomit třetí vlnu označil omezení kontaktů, pravidelné testování v provozech a nejméně dva testy týdně ve školách a školkách. Na takovémto testování se ve čtvrtek shodli ministři školství spolkových zemí.

Očkování, které je považováno za klíčový nástroj k porážce pandemie, je podle Spahna na dobré cestě. Ve čtvrtek Německo aplikovalo přes

650 000 dávek, což je rekordní množství. Pomohlo k tomu i zapojení praktických lékařů.

Spahn rovněž zopakoval své dřívější prohlášení, že v budoucnu nebudou muset plně očkovaní lidé při vstupu do Německa předkládat negativní testy.