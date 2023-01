Novoroční násilí spustilo v Německu novou debatu o „nezdařené integraci“

Podezřelí pocházejí z 18 zemí a policejní odbory vyzvaly vládu, aby svůj přístup k integraci revidovala.

Jeden policista utrpěl těžké popáleniny, dalších čtyřicet bylo během služby o silvestrovské noci zraněno. Dav „slavících“ mužů na ně stejně jako na hasiče i zdravotníky útočil zábavní pyrotechnikou. „Tato silvestrovská noc pro nás byla šokující a je vyloučeno, aby se to samé opakovalo i příští rok. Potřebujeme proto urychleně novou koncepci a plán, jak takovým výtržnostem zabránit,“ uvedl prezident policejních odborů Jochen Kopelke.

Policie celkem zadržela 145 osob a po třech dnech také zveřejnila původ podezřelých pachatelů. Ze zadržených má 45 podezřelých německé občanství, dále je to 27 Afghánců a 21 Syřanů. Podle zprávy jde o lidi z celkem osmnácti různých zemí. Většina zadržených byli muži, policie mezitím všechny opět propustila.

Opozice vidí problém v integraci

Místopředseda parlamentní frakce CDU/CSU Jens Spahn za jednu z příčin eskalace násilí označil neúspěšnou integrační politiku. „Jde o neregulovanou imigraci, neúspěšnou integraci a nedostatek respektu ke státu,“ řekl Spahn. Právě CDU/CSU ovšem do loňských parlamentních voleb byla posledních šestnáct let u moci a případné chyby tedy padají do jejích řad.

K vyšetřování původu pachatelů vyzvaly vládu také zástupci policie. „Mnoho útočníků pocházelo z migrantského prostředí a řada policejních složek měla dojem, že skupiny mladých mužů s migračním pozadím byly v těchto nepokojích zastoupeny nadproporčně,“ uvedl odborový předák Rainer Wendt.

„Byla to čistá touha po násilí. Ale souvisí to také s patriarchálními strukturami, které vedou k tomu, že tito lidé vnímají náš právní stát, naši policii a naše záchranné složky jako něco slabého, na co lze zaútočit,“ domnívá se izraelský psycholog žijící v Německu Ahmad Mansour, který se zabývá otázkami radikálního islámu a integrace. Další odborníci dávají podíl také nadměrné konzumaci alkoholu.

Zmocněnkyně spolkové vlády pro integraci Reem Alabali-Radovanová vyzývá ke zdrženlivosti: „Pachatele musíme soudit na základě jejich činů, nikoliv na základě jejich domnělého původu, jak to nyní někteří dělají.“