Na bavorském gymnáziu útočil mladý Chorvat. Je ve vazbě, zraněné zachránili spolužáci

Mladý Chorvat byl znám i bezpečnostním orgánům. Mnichovské státní zastupitelství ho vyšetřuje kvůli dvěma incidentům z roku 2025, včetně údajných výhrůžek spolužákům a glorifikace střelby ve školách na sociálních sítích. Policie a státní zástupci však uvedli, že během vyšetřování neexistovaly žádné důvody pro zadržení.
Bavorská ministryně školství Anna Stolzová podle DPA školu navštívila a vyjádřila vděčnost dvěma učitelům, kteří zkrotili podezřelého pachatele, a také studentům, kteří okamžitě přispěchali na pomoc dvěma vážně zraněným dívkám.
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Útok na gymnáziu v Bavorsku. Policie pachatele zadržela, zranil několik lidí
„Jedna z dívek by s největší pravděpodobností vykrvácela, kdyby to neudělali. Pravděpodobně jí zachránili život. V mých očích jsou to skuteční hrdinové,“ řekla. Podle DPA si studenti strhli trička a přiložili dívkám tlakové obvazy. Policie a učitelé útočníka, který měl u sebe nůž i pistoli, přemohli.
Policie mu zabavila nůž, pistoli a střelivo. Podle informací DPA vyšetřovatelé prověřují, zda byla střelná zbraň, ze které podezřelý vystřelil a která následně selhala, vyrobena pomocí 3D tiskárny.
V Bavorsku je stále školní rok, prázdniny dětem začnou v srpnu. Schongau je městečko s asi 13 tisíci obyvateli na jihu Bavorska nedaleko hranic s Rakouskem.
Německo v posledních letech zaznamenalo několik útoků na školách. Například loni v září v Essenu mladý Kosovan napadl učitelku na střední škole, školníka v další škole a náhodného kolemjdoucího. Podle vyšetřovatelů byl motiv islamistický. Rovněž loni bývalý žák ve škole v Bavorsku napadl dva čtrnáctileté chlapce kladivem.
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