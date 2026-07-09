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Na bavorském gymnáziu útočil mladý Chorvat. Je ve vazbě, zraněné zachránili spolužáci

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  20:59
Na gymnáziu ve Schongau útočil šestnáctiletý mladík. (8. července 2026)

Na gymnáziu ve Schongau útočil šestnáctiletý mladík. (8. července 2026) | foto: ČTK

Na gymnáziu ve Schongau útočil šestnáctiletý mladík. Na místě zasahovala...
Na gymnáziu ve Schongau útočil šestnáctiletý mladík. (8. července 2026)
Na gymnáziu ve Schongau útočil šestnáctiletý mladík. Na místě zasahovala...
Německá policie zasahuje na gymnáziu ve městě Schongau, kde útočil...
10 fotografií
Šestnáctiletý mladík, který ve středu v areálu gymnázia v bavorském Schongau nožem těžce zranil dvě třináctileté dívky, je ve vyšetřovací vazbě. Je podezřelý mimo jiné z pokusu o vraždu ve dvou případech, sdělily policie a státní zastupitelství. Mladík podle agentury DPA podstupoval psychiatrickou léčbu.

Mladý Chorvat byl znám i bezpečnostním orgánům. Mnichovské státní zastupitelství ho vyšetřuje kvůli dvěma incidentům z roku 2025, včetně údajných výhrůžek spolužákům a glorifikace střelby ve školách na sociálních sítích. Policie a státní zástupci však uvedli, že během vyšetřování neexistovaly žádné důvody pro zadržení.

Bavorská ministryně školství Anna Stolzová podle DPA školu navštívila a vyjádřila vděčnost dvěma učitelům, kteří zkrotili podezřelého pachatele, a také studentům, kteří okamžitě přispěchali na pomoc dvěma vážně zraněným dívkám.

Útok na gymnáziu v Bavorsku. Policie pachatele zadržela, zranil několik lidí

„Jedna z dívek by s největší pravděpodobností vykrvácela, kdyby to neudělali. Pravděpodobně jí zachránili život. V mých očích jsou to skuteční hrdinové,“ řekla. Podle DPA si studenti strhli trička a přiložili dívkám tlakové obvazy. Policie a učitelé útočníka, který měl u sebe nůž i pistoli, přemohli.

Policie mu zabavila nůž, pistoli a střelivo. Podle informací DPA vyšetřovatelé prověřují, zda byla střelná zbraň, ze které podezřelý vystřelil a která následně selhala, vyrobena pomocí 3D tiskárny.

V Bavorsku je stále školní rok, prázdniny dětem začnou v srpnu. Schongau je městečko s asi 13 tisíci obyvateli na jihu Bavorska nedaleko hranic s Rakouskem.

Německo v posledních letech zaznamenalo několik útoků na školách. Například loni v září v Essenu mladý Kosovan napadl učitelku na střední škole, školníka v další škole a náhodného kolemjdoucího. Podle vyšetřovatelů byl motiv islamistický. Rovněž loni bývalý žák ve škole v Bavorsku napadl dva čtrnáctileté chlapce kladivem.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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