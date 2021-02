Scheisse. Německý vicekancléř vybuchl vzteky, kritizoval EU kvůli vakcínám

Pondělní jednání kabinetu probíhalo v nezvykle napjaté atmosféře. Vicekancléř a ministr financí Scholz, který je kandidátem Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) na kancléře, během něho vybuchl vzteky. „Byla opravdu na h..no,“ prohlásil o unijní objednávce vakcín. Rozčilený Scholz též řekl, že nemá náladu „opakovat tuhle s...ku“ během německé očkovací kampaně, píše deník Bild s odvoláním na účastníky schůze.

Ministr původně předsedkyni EK von der Leyenovou, jež je členkou koaliční Křesťanskodemokratické unie (CDU), nejmenoval, později však zmínil i ji a obvinil Brusel, že jen připravuje „další bordel“. Kancléřka Angela Merkelová, která do té chvíle prý nechávala vicekancléře, ať vypustí páru, začala bývalou německou ministryni obrany bránit.

Předsedkyně SPD Saskia Eskenová potvrdila v rozhovoru pro stanici RTL, že se na schůzi skutečně „nahromadil hněv“. „Olaf Scholz se takovým způsobem často neprojevuje,“ uvedla o spolustraníkovi.

Podle listu Tagesspiegel spor naznačuje, že už ve skrytu probíhá volební kampaň před zářijovými volbami do Bundestagu. Jako kandidát SPD na kancléře je Scholz pod tlakem, aby působil rozhodněji a vytyčil „jasné hrany“.

Podle Bildu ale vůči postupu Evropské komise při objednávkách vakcín zaznívá kritika i ze strany ministrů kancléřčiny CDU. Ministr zdravotnictví Jens Spahn měl opakovaně vyjadřovat pochybnosti o schopnosti evropské komisařky pro zdraví Stelly Kyriakidesové zajistit dodávky od výrobců vakcín. Zatímco Spahn se přímo dovolá šéfovi americké farmaceutické společnosti Pfizer, kyperské političce společnosti „ani nezvedají telefon“, píše bulvární deník.

Celkově se nic nepokazilo, tvrdí Merkelová

Merkelová nicméně tvrdí, že během očkovací kampaně se „celkově nic nepokazilo“. Vysloužila si za to silnou kritiku německých médií. „Pokud by se celkem nic nepokazilo, pak by bylo dost vakcíny pro starší lidi a lidé v pečovatelských domech by nemuseli umírat jako mouchy,“ neskrýval pobouření server Focus.

Evropská komise se hájí, že problémy s nedostatečným množstvím vakcín nevznikly na její straně, ale vychází z nedostatku výrobních kapacit. Šéf německé společnosti BioNTech i šéf společnosti AstraZeneca však uvedli, že EU si objednala vakcíny příliš pozdě a společnosti už neměly čas na poptávku dostatečně pružně zareagovat, zvláště když měly i jiné zájemce.

Von der Leyenová však vysvětlení AstraZenecy odmítá jako nepřesvědčivé. Od společnosti žádá co nejrychlejší dodání slíbených dávek. Spor vyvolal i napětí mezi Británií a EU. Kyriakidisová uvedla, že smlouva s firmou AstraZeneca počítá s tím, že když nebude stačit produkce ze závodů, které má AstraZeneca v unijních zemích, mohou ji nahradit vakcíny z těch britských. Firma i britská vláda to odmítají.