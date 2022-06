Scholz „přiveze“ do Kyjeva těžké zbraně, spekulují v Německu. Pojede i Macron

„Nechci se zařadit do skupiny lidí, kteří přijedou jen na krátkou chvíli kvůli fotografii,“ odpověděl Scholz v polovině května v rozhovoru s televizí RTL na otázku, kdy se na Ukrajinu chystá. Uvedl, že do Kyjeva, kam ho prezident Volodymyr Zelenskyj pozval, hodlá zamířit tehdy, až bude možné jednat o konkrétních tématech.

Termín návštěvy se podle informací německého nedělníku Bild am Sonntag přiblížil a italský list La Stampa jako datum uvádí čtvrtek 16. června, ačkoli úřady to i z bezpečnostních důvodů nijak nekomentují. Cesta do Kyjeva by podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) mohla znamenat, že dodání slibovaných těžkých zbraní z Německa na Ukrajinu se blíží.

Berlín slíbil Ukrajině mimo jiné systém protivzdušné obrany IRIS-T, sedm samohybných houfnic PzH 2000, na kterých se ukrajinští dělostřelci v Německu cvičí, nebo samohybné protiletecké systémy Gepard. Ukrajinský velvyslanec v Německu Andrij Melnyk také opakovaně žádá o pásová bojová vozidla pěchoty Marder a tanky Leopard 1.

To Melnyk zopakoval i nyní v rozhovoru s agenturou DPA: „Bez německých těžkých zbraní bohužel nebudeme moci zlomit ohromnou vojenskou převahu Ruska a zachránit životy vojáků a civilistů,“ řekl velvyslanec. „Ukrajinci očekávají, že spolkový kancléř Olaf Scholz na návštěvě Kyjeva oznámí nový balík německé vojenské pomoci, jehož součástí by měly rozhodně být okamžité dodávky tanků Leopard 1 a obrněnců Marder,“ dodal.

Zbrojní koncern Rheinmetall, který obrněná vozidla pěchoty Marder modernizuje, připravil prvních šest kusů k vývozu. Kdo je získá, rozhodne německá vláda. Zpravodajská relace Tagesschau uvedla, že vláda s mardery počítá pro takzvané řetězové výměny, kdy Německo kompenzuje východním členům Severoatlantické aliance někdejší sovětskou techniku, kterou země přenechají Ukrajincům. V květnu například Německo ohlásilo, že Česku daruje 15 svých tanků Leopard 2A4, které mají být náhradou za tanky T-72, jež Praha podle dostupných informací poslala Ukrajině.

FAZ uvedl, že Scholz, Macron a Draghi by mohli návštěvou Kyjeva vyslat jasný signál evropské podpory unijních ambicí Ukrajiny. Ukrajina se chce stát členem Evropské unie a Evropská komise slíbila vydat tento týden první stanovisko k ukrajinské žádosti o kandidátský status. Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová to o víkendu prohlásila na setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Rozhodnutí o tom, zda Ukrajině bude udělen status kandidátské země, je na členských státech EU a musí být přijato jednomyslně. Ukrajinskou žádostí by se měl zabývat summit EU ve dnech 23. a 24. června.