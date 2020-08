Německá policie dopadla čtveřici Čechů, kteří se v Sasku vkrádali do hotelů

Čtveřice mužů se vkrádala do saských hotelů a penzionů v blízkosti českých hranic. Šlo o ubytovací zařízení na známých výletních místech, jako je například Oybin nebo Jonsdorf nedaleko Žitavy. Muži ve věku od 20 do 24 let údajně způsobili škodu za nejméně 1,23 milionu korun.



Není vyloučené, že mají muži na svědomí i podobné trestné činy jinde v Sasku, Bádensku-Württembersku a ve Švýcarsku. Hlavního podezřelého policie dopadla 6. července v Bavorsku. Byl na cestě ze Švýcarska, kde podle všeho kradl. Nyní je ve vyšetřovací vazbě. Díky spolupráci s českou policií se podařilo vypátrat i ostatní tři podezřelé. Trestní vyšetřování dosud stále probíhá.