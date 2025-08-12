V Sasku se ztratil 13letý chlapec z Česka. Neumí německy, policie prosí o pomoc

Podle saské policie chlapec jménem Karel V. měří 162 centimetrů, je štíhlé postavy, má hnědé vlasy a v době zmizení měl na sobě černé tričko a černé kraťasy.
„Chlapec je od nedělního večera 10. srpna 2025 pohřešovaný ve vesnici Friedersdorf nedaleko obce Lohsa. Naposledy byl spatřen kolem 19:30 u Silbersee – a od té doby po něm není žádná stopa,“ uvedl německý deník Bild. Dodal, že police žádá všechny, kdo s ním byli v kontaktu, aby pomohli při pátrání.
„Policie nevylučuje možnost, že se chlapec nachází v beznadějné situaci – neumí totiž německy a cestoval sám,“ doplnil německý deník.
Server Novinky.cz ale v úterý napsal, že chlapec po ročním studiu německy trochu umí a sám necestoval, byl s rodiči a sourozenci v kempu, z něhož se ztratil. Server se odkazuje na rodinnou známou.
|
U Rozvadova se ztratil polský chlapec. Po několika hodinách ho našli mrtvého
Pátrání po chlapci potvrdilo i české ministerstvo zahraniční. „Můžeme potvrdit, že je vyhlášeno pátrání po nezletilém českém občanovi. Generální konzulát v Drážďanech je ve spojení jak s rodinou, tak s místní policií a případ aktivně řeší. Více nebudeme sdělovat,“ uvedlo pro redakci iDNES.cz.
V případu se angažuje i česká policie. „S kolegy z Německa jsme v souvislosti s pátráním po chlapci v kontaktu a na jejich žádost byla provedena i prověrka v Praze, její výsledek však nepřinesl žádná pozitivní zjištění. Informaci jsme okamžitě předali do Německa a jsme připraveni reagovat na případné další požadavky z německé strany,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí policejního prezidia David Schön.
Vesnice Friedersdorf nedaleko města Lohsa
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz