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Víc Bismarcka, míň Hitlera. Mozek AfD chce Němce zbavit studu za nacismus

Ditta Stein
  15:03

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Hans-Thomas Tillschneider, poslanec zemského sněmu Saska-Anhaltska za AfD, hovoří k delegátům na zemském sjezdu strany v Magdeburku. (11. července 2026) | foto: Jens SCHLUTER / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Hans-Thomas Tillschneider, politik Alternativy pro Německo (AfD), chce, aby se Němci odpoutali od nacistické minulosti, změnili výuku dějepisu a posílili hrdost na svou zemi. AfD v Sasku-Anhaltsku před neděleními volbami sahá po vítězství, které by Tillschneiderovi mohlo otevřít cestu k výraznému politickému vlivu.

Německo se podle Tillschneidera se svou historií vypořádává příliš intenzivně. „Je zvláštním způsobem stále přítomná – jako zombie. Je to nemrtvá bytost. A to není normální. Není to dobře,“ řekl v červenci na okraj konference AfD v Magdeburku.

Tillschneider kultuře připomínání, tedy způsobu, jakým země uchovává paměť na nacistické zločiny, vyčítá, že kolem této minulosti vytvořila „kult viny“. Její neustálé omílání oslabuje německou národní identitu, tvrdí.

Osmačtyřicetiletý poslanec zemského sněmu dosud patřil k méně známým tvářím AfD, nyní ale stojí v čele jejího plánu na proměnu Saska-Anhaltska. Zároveň se řadí mezi kandidáty na vedení tamního budoucího ministerstva, které by mělo na starosti školní osnovy a financování kultury.

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