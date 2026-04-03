V Německu evakuovali rychlovlak. Muž s dělbuchy a noži hrozil cestujícím

Mluvčí policie s odkazem na svědky incidentu oznámil, že muž ve vlaku zapálil pyrotechnické předměty naplněné umělohmotnými kuličkami. Pak upřesnila, že šlo o dva dělbuchy. Později u něj byly v batohu nalezeny dva nože, dvě volně prodejné dýmovnice a maska.
Poté, co zapálil dělbuchy, se dotyčný ukryl na toaletě. Tam ho jeden z cestujících zavřel do doby, než vlak dojel na nádraží v Siegburgu, který leží na severovýchod od Bonnu.
Na místě zasahoval velký počet policistů, někteří z nich se zbraněmi. Policie rychlovlak, v němž bylo asi 180 lidí, evakuovala. Mnoho cestujících bylo na cestě na velikonoční svátky. Nakrátko byli převezeni do nedaleké tělocvičny, kde se o ně postarali hasiči. Vlak i koleje prohlédla policie a pak mohl rychlík pokračovat v cestě.
Jsem Němec, chci vyšší odškodné, žádal u soudu muž zraněný při srážce vlaků
Dvacetiletého muže z Cách zadržela. Motivy jeho činu nejsou jasné.
Lidé, kteří utrpěli zranění, mají podle policie jen lehké oděrky kůže. Jeden z cestujících utrpěl pravděpodobně poškození sluchu. Záchranáři ho odvezli do nemocnice v Bonnu, brzy z ní byl ale propuštěn.