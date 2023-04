Němci a Rusové si vzájemně vyhostili desítky lidí. Špionománie, říká Moskva

Zpravodajský server Focus už dříve informoval, že Berlín chystá vyhoštění více než 30 ruských velvyslanců za verbování německých zpravodajců. Německá ministerstvo zahraničí uvedlo, že v posledních týdnech komunikuje s ruskou stranou o personáliích týkajících se zahraničních misí.

„Německé úřady přijaly rozhodnutí o dalším hromadném vyhoštění zaměstnanců ruských diplomatických misí v Německu. Důrazně odsuzujeme tyto kroky Berlína, který nadále vzdorně ničí celou řadu rusko-německých vztahů,“ uvedlo ruské ministerstvo zahraničí.

Agentura DPA dopoledne s odvoláním na mluvčího německého armádního letectva upozornila, že z moskevského letiště odletělo do Berlína letadlo Iljušin Il 96-300 s takzvaným diplomatickým povolením. Další podrobnosti podle ní mluvčí nesdělil.

Lety ruských letadel jsou nad Evropskou unií zcela výjimečné poté, co Brusel po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru loňského roku uzavřel svůj vzdušný prostor pro ruské dopravce. Podle DPA by se ruské vládní letadlo mělo ještě v sobotu vrátit do Moskvy.

Mediální web Focus už koncem března uvedl, že se německá ministryně pro zahraniční záležitosti Annalena Baerbocková chystá vyhostit více než 30 ruských diplomatů kvůli podezření, že vykonávají špionážní činnost.

„Podle zjištění bezpečnostních orgánů podezřelí velvyslanci využívají své diplomatické imunity k nelegálnímu získávání německých informátorů z oblasti politiky, obchodu, vědy a armády pro agenturní, sabotážní nebo dezinformační operace,“ napsal Focus.

Německé ministerstvo zahraničí ale poté podle ruské agentury TASS uvedlo, že informaci nemůže potvrdit.

V pátek se nicméně objevila v médiích informace, že Berlín už snižování počtu diplomatických pracovníků v Berlíně zahájil, píše v sobotní zprávě TASS. Dodává, že podle ruského ministerstva zahraničí tím Berlín porušil svůj příslib, protože původně ruskou stranu ujišťoval, že na případ nebude veřejně upozorňovat.

Agentura Interfax doplnila, že se Moskva rozhodla reagovat „zrcadlovitě“ a také výrazně omezit maximální počet zaměstnanců německých diplomatických misí v Rusku. Citovala také zdroj z ruského ministerstva zahraničí, který komentoval situaci takto: (Německá ministryně zahraničí Annalena) Baerbocková trpí špionománií. Tvrdá odpověď na tyto nezdravé kroky Berlína je již připravena – bude se jí to líbit.“