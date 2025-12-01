Německo má plán pro střet s Ruskem. Řeší přesun 800 tisíc vojáků NATO na východ

Německu unikl krizový obranný plán, který na 1200 stránkách detailně líčí, jak by země fungovala jako hlavní opěrný bod NATO v případě útoku Ruska. Dokument nastiňuje, jak by bylo možné přepravit až 800 tisíc vojáků na východ k frontové linii. Zahrnuje mapy přístavů, železnic a silnic, po kterých by cestovali, a popisuje jejich ochranu a zásobování během cesty.
Voják provádí technickou kontrolu vozidel během vojenského cvičení u...

Voják provádí technickou kontrolu vozidel během vojenského cvičení u Weisskeisselu. (6. září 2025) | foto: CTK / imago stock&people / Florian Gaertner ČTK

Němečtí vojáci na cvičišti Oberlausitz u Weisskeisselu (6. září 2025)
Německo zahájilo rozmisťování svých vojáků v Litvě, kde vznikne vojenská...
Společnost Rheinmetall během dvou týdnů vybudovala polní tábor pro 500 vojáků....
Voják provádí technickou kontrolu vozidel během vojenského cvičení u...
34 fotografií

Operační plán Německo (OPLAN DEU) líčí zemi jako centrální logistický koridor Aliance. Podle dokumentu, jehož část zveřejnil list The Wall Street Journal (WSJ), by země v krizi musela zvládnout masové přesuny jednotek, rychlé politické rozhodování a koordinaci infrastruktury tak, aby byla schopná okamžitě reagovat na případnou ruskou agresi.

„Podívejte se na mapu. S Alpami jako přirozenou bariérou musí formace Severoatlantické aliance v případě střetu s Ruskem Německo prostě překročit, ať konflikt začne kdekoliv,“ konstatoval expert Tim Stuchtey z Brandenburského institutu pro společnost a bezpečnost.

Německo buduje nejsilnější armádu v Evropě, pumpuje do ní miliardy eur

Podle odborníků bude úspěch jakékoli budoucí obrany záviset méně na počtu vojáků a více na tom, zda Německo dokáže udržet dopravní síť a zásobovací trasy v chodu.

Tvůrci plánu hovoří o takzvaném „celospolečenskému přístupu k obraně“. Tento model, inspirovaný studenou válkou, znovu stírá hranice mezi civilní a vojenskou sférou, tentokrát však řeší nové překážky: zanedbanou infrastrukturu, zkostnatělou legislativu i oslabenou armádu.

Plánovači upozorňují, že zastaralé mosty, přístavy a tunely mohou masové přesuny vojsk výrazně zpomalit. „Cílem je zabránit válce tím, že dáme nepříteli jasně najevo, že pokud zaútočí, neuspěje,“ cituje WSJ nejmenovaného důstojníka Bundeswehru.

Legislativa neodpovídá současným požadavkům

Úlohu mají sehrát i soukromé firmy. Společnosti jako gigant Rheinmetall mají zajišťovat polní infrastrukturu, dočasné ubytování, zásobování a logistickou podporu, a stanou se klíčovými aktéry válečné připravenosti.

Příkladem toho bylo podzimní cvičení ve východním Německu, kde Rheinmetall během dvou týdnů vybudoval polní tábor pro 500 vojáků. Zahrnoval ubytovací moduly, padesát sprch, čerpací stanice, polní kuchyni i dronový dohled. „Představte si, že postavíte malé město z ničeho a za pár dní ho zase zbouráte,“ popsal činitel firmy Marc Lemmermann.

Až tisíc raněných denně a evakuační vlaky. Německo se chystá na válku s Ruskem

Vojenská cvičení odhalila také slabiny, například chybějící dopravní značení vhodné pro vojenské konvoje.

Při zářijové operaci nazvané „Red Storm Bravo“ u Hamburku konvoj 65 vozidel ujel za dvě hodiny jen devět kilometrů kvůli velkým mezerám mezi vozidly, simulovanému útoku dronu a demonstrantům blokujícím cestu.

Dokument varuje, že nejpravděpodobnějšími hrozbami jsou sabotáže namířené proti silnicím, železnicím a přístavům. K jejich odhalování má přispět široké nasazení dronů, ovšem současná právní omezení, například zákaz létání nad obydlenými oblastmi, jejich účinnost limitují.

Poslední léto v míru? Německý ministr obrany odhadl, kdy Rusko zaútočí na NATO

Němečtí představitelé naznačují, že Rusko by mohlo být připraveno zaútočit na zemi NATO od roku 2029. Německý ministr obrany Boris Pistorius nedávno pro deník Frankfurter Allgemeine Zeitung uvedl, že Rusko „navzdory válce na Ukrajině rychle buduje zbrojní arzenál“. Zmínil také možnost, že k útoku na Alianci by mohlo dojít dříve, už v roce 2028.

