Novinářka Angelique Gerayová vystupovala na sociálních sítích pod jménem „Katja“ a stylizovala se coby proruská influencerka. Ke svým sledujícím promlouvala v ruském námořnickém tričku, pěla ódy na šéfa Kremlu nebo vyrazila k Bundestagu s ruskou vlajkou. Na odhalení náborové sítě spolupracovala s dalšími reportéry německé televize RTL.
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„Katja“ brzy upoutala pozornost lidí, kteří jí začali nabízet placené úkoly a posílat odměny v bitcoinech. RTL tyto lidi podezírá z práce pro ruské tajné služby. První zadání byla jednoduchá a na první pohled neškodná – něco vyfotit, vyzvednout balíček či obstarat SIM kartu.
Reportéři pracovali v utajení celý rok a přes Telegram dostávali stále závažnější zadání. Měli například sledovat lidskoprávní organizaci a zaměstnance CDU, proniknout do politické strany nebo shromažďovat informace o německých zbrojovkách. Náboráři často hledali lidi, kteří se potýkali s finanční problémy, procházeli složitou životní situací nebo měli kriminální minulost.
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Jedním z dalších úkolů byla návštěva leteckého a obranného veletrhu ILA. Tam se měli reportéři zaměřit na drony a raketové systémy, fotografovat je a natáčet a také získat jména a adresy lidí pracujících pro německé zbrojařské firmy.
Doznání proruského člena BSW
„Katja“ zaujala také Jovicu Joviče, člena Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), kterého RTL označuje za jednu z nejvýraznějších postav německé proruské scény. Jović ji pozval na schůzku a mluvil s ní o svých proruských aktivitách. Zároveň naznačil, že do nich mohou být zapojené ruské tajné služby.
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Když se ho Gerayová přímo zeptala, zda jeho aktivitu na sociálních sítích řídí zpravodajské služby z Moskvy, odpověděl: „Nikdo neví. No, já nevím – teoreticky. Prakticky to vím.“ Když ho později oslovila pod svým skutečným jménem, účast na proruské kampani popřel.
Gerayová se kvůli reportáži stala terčem výhrůžek. Poté, co odhalila svou identitu, jí přišla hlasová zpráva: „Jestli se pokusíš utéct, dostaneš kulku!“
Německem v poslední době otřásla série podezření na zahraniční sabotáže. Berlín v září obvinil Rusko ze srpnového hybridního útoku na východoněmecké letiště Lipsko/Halle, kde jeden ze zaměstnanců poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou. Moskva toto obvinění odmítla. Německo v reakci na incident rozhodlo mimo jiné o uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu a vypovězení smlouvy kulturnímu institutu Ruský dům v Berlíně.