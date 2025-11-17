Poslední léto v míru? Německý ministr obrany odhadl, kdy Rusko zaútočí na NATO

Německý ministr obrany Boris Pistorius prohlásil, že Rusko může napadnout NATO už v roce 2028. Připomněl zároveň slova některých německých historiků, podle kterých mohlo být poslední mírové léto dokonce už letos.
Německý ministr obrany Boris Pistorius (14. listopadu 205)

Německý ministr obrany uvedl, že Rusko se snaží o modernizaci své armády. Vojenští analytici předpokládali, že by mohlo napadnout NATO v roce 2029. „Nyní však slýcháme odhady, které poukazují na možnou eskalaci již v roce 2028. A někteří vojenští historici se dokonce domnívají, že jsme již prožili poslední mírové léto,“ řekl v rozhovoru pro německý list Frankfurter Allgemein.

Pistorius zřejmě narážel na slova historika Sönkeho Neitzela z Postupimské univerzity, který na jaře varoval, že ruské vojenské akce by se mohly rozšířit i dál do Evropy a Němci mohou letos zažít poslední mírové léto. „Stále věřím, že válka s Ruskem by mohla přijít rychleji, než si někteří lidé dokážou představit,“ uvedl v září, přičemž připustil, že situaci vnímá ale pozitivněji než předtím, a to díky závazku států NATO věnovat 3,5 procenta přímo na obranu a skutečnosti, že americký prezident Donald Trump nenaplnil obavy, že opustí Evropu.

„Nyní není pochyb, kdo je agresor,“ reagovala na ministrův rozhovor pro německý deník mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

Německo buduje nejsilnější armádu v Evropě, pumpuje do ní miliardy eur

Vyjádřil se i Kreml. „Taková militaristická rétorika se z Evropy ozývá stále častěji,“ uvedl jeho mluvčí Dmitrij Peskov. Podle něj Rusko neusiluje o žádnou konfrontaci s NATO. „Ale možná budeme nuceni přijmout opatření k zajištění naší bezpečnosti.“

Podle Pistoria je třeba, aby Západ byl na ruský útok připraven. Německo podle něj musí posílit své bojové kapacity. Berlín se nyní snaží přeměnit Bundeswehr na nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Přichází s novým modelem náboru lidí, vojenský personál chce posílit i o záložníky.

Pistorius je přesvědčen, že NATO musí ukázat svaly, aby Rusko odradilo od útoku na východní křídlo NATO. V létě řekl, že němečtí vojáci budou v případě potřeby připraveni zabíjet ruské útočníky. „Pokud odstrašování nefunguje a Rusko zaútočí, stane se to? Ano,“ řekl. Zdůraznil, že Německo chce žít v míru, ale musí ukázat možným agresorům, že není slabé a neschopné obrany.

