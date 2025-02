Německý viceadmirál viní Rusy ze sabotáží. V pohonu korvety se našly kusy kovu

Německá média WDR, NDR a Süddeutsche Zeitung uvedla, že neznámí pachatelé vysypali kovové hobliny do pohonného systému korvety Emden, kterou pro německé námořnictvo staví společnost Blohm+Voss v Hamburku. Pokud by nedošlo k odhalení možného pokusu o sabotáž, loď by mohla být výrazně poškozena a její dodání námořnictvu dále odloženo. Loď má za úkol patrolovat v Baltském moři.

Případ vyšetřuje hamburská policie. Kaack jej přímo nepotvrdil, uvedl nicméně, že na „více než jedné jednotce“ došlo k sabotáži. Loděnice proto přijala příslušná opatření.

Podle Kaacka se též vyskytly případy snah o proniknutí na německé pozemní i námořní základy. A k vojákům v uniformě se při jejich cestě domů přibližovali neznámí lidé.

„Testují nás. Snaží se zneklidnit naši společnost, a to jak na národní úrovni, tak v rámci (Severoatlantické) aliance. A možná vytvářejí základ pro pozdější aktivní vojenskou činnost,“ řekl viceadmirál.

„Rostoucí hrozba ze strany Ruska je na začátku roku 2025 naléhavější než před dvěma lety. Experti a zpravodajské služby se shodují, že Rusko bude v roce 2029 v pozici, aby usilovalo o konflikt s NATO,“ dodal Kaack.

Dánská vojenská rozvědka nedávno varovala, že Rusko může zaútočit na Evropu do pěti let. „Rusko bude pravděpodobně ochotnější použít vojenskou sílu v regionální válce proti jedné nebo více evropským zemím NATO, pokud bude vnímat NATO jako vojensky oslabené nebo politicky rozdělené. To platí zejména v případě, že Rusko vyhodnotí, že USA nemohou nebo nechtějí podpořit evropské země NATO ve válce s Ruskem,“ uvádí se v její zprávě.

Německo v poslední době zaznamenalo několik podezřelých přeletů neznámých dronů nad vojenskými základnami a průmyslovými objekty. Podezírá též Rusko, že stojí za výbušnými balíky v letedlech německé přepravní společnosti DHL či za stříkáním montážní pěnu do výfuků.