Ruských hybridních akcí v Německu prudce přibylo, Berlín si předvolal velvyslance

„Dnes ráno jsme si předvolali ruského velvyslance na ministerstvo zahraničí a vyjasnili jsme mu, že velice bedlivě sledujeme ruské akce a že proti nim podnikneme kroky,“ uvedl mluvčí německé diplomacie.
Šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger v říjnu ve Spolkovém sněmu upozornil poslance, že ruská diverzní činnost dosáhla nové úrovně, kdy využívá špionáže i sabotáže. Také varoval, že Rusko si jakékoli ústupky vyloží jako slabost.
Ředitel Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV) Sinan Selen pak při této příležitosti řekl, že Rusko stojí v poslední době za většinou sabotážních akcí v Německu a Evropě. Šéfka vojenské tajné služby MAD Martina Rosenbergová zase hovořila o tom, že Německo čelí „komplexní hybridní hrozbě“ a v minulých měsících se bezpečnostní situace dále zhoršila.