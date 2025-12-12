Ruských hybridních akcí v Německu prudce přibylo, Berlín si předvolal velvyslance

  12:25aktualizováno  12:46
Německo zaznamenalo prudký nárůst ruských hybridních akcí snažících se destabilizovat zemi. Berlín si kvůli tomu předvolal ruského velvyslance Sergeje Nečajeva. Mluvčí německé diplomacie poznamenal, že ruské aktivity se týkají dezinformací, špionáže, kybernetických útoků i pokusů o sabotáže.

Ruská ambasáda v Berlíně. | foto: Profimedia.cz

„Dnes ráno jsme si předvolali ruského velvyslance na ministerstvo zahraničí a vyjasnili jsme mu, že velice bedlivě sledujeme ruské akce a že proti nim podnikneme kroky,“ uvedl mluvčí německé diplomacie.

Šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger v říjnu ve Spolkovém sněmu upozornil poslance, že ruská diverzní činnost dosáhla nové úrovně, kdy využívá špionáže i sabotáže. Také varoval, že Rusko si jakékoli ústupky vyloží jako slabost.

Nové 11. září? Rusové připravovali útok na letouny mířící do USA, tvrdí zpravodajci

Ředitel Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV) Sinan Selen pak při této příležitosti řekl, že Rusko stojí v poslední době za většinou sabotážních akcí v Německu a Evropě. Šéfka vojenské tajné služby MAD Martina Rosenbergová zase hovořila o tom, že Německo čelí „komplexní hybridní hrozbě“ a v minulých měsících se bezpečnostní situace dále zhoršila.

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Evropě hrozí tvrdá konfrontace s USA kvůli umělé inteligenci, varuje Merkelová

Rozhovor magazínu Stern s bývalou německou kancléřkou Angelou Merkelovou (11....

Evropě hrozí tvrdá mocenská konfrontace s USA kvůli umělé inteligenci (AI), varovala někdejší kancléřka Angela Merkelová v rozhovoru na akci magazínu Stern. Její slova přicházejí poté, co americký...

12. prosince 2025  13:05

To není výtvarné dílo, ale autodráha. V Příbrami kritizují instalaci za statisíce

Výtvarný objekt v Příbrami (10. prosince 2025)

S výraznou nevolí místních obyvatel se v Příbrami setkala instalace výtvarného prvku s názvem Příbram jako na dlani, který z ptačí perspektivy znázorňuje území města. Dílo odhalené ve středu stálo...

12. prosince 2025  12:54

Poslednímu rozloučení s výtvarníkem Theodorem Pištěkem dohlíží Hradní stráž

Přímý přenos
Poslední rozloučení s malířem Theodorem Pištěkem ve velké obřadní síni...

Poslední rozloučení s malířem, scénografem a kostýmním výtvarníkem Theodorem Pištěkem, držitelem Oscara za práci na filmu Amadeus, se koná od 13:00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze...

12. prosince 2025  7:11,  aktualizováno  12:51

Rodina a přátelé se rozloučí s Patrikem Hezuckým. Řeč pronese Libor Bouček

Přímý přenos
Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší rozloučí. Poslední sbohem s oblíbeným moderátorem hostí v pátek od 14:30 velká obřadní síň krematoria v pražských Strašnicích. Dění...

12. prosince 2025  8:12,  aktualizováno  12:51

První michelinská hvězda na jižní Moravě. Byl jsem nervózní, svěřil se šéfkuchař

Restaurace Essens z Hlohovce na Břeclavsku se jako první na jižní Moravě...

Restaurace Essens z Hlohovce na Břeclavsku se jako první na jižní Moravě dočkala michelinské hvězdy. Podnik, který nabízí několikachodové degustační menu, ji získal ve čtvrtek. Dostal se tak do...

12. prosince 2025  12:40

Primátor Olomouce Žbánek kvůli zvolení poslancem rezignoval, střídá ho Ferancová

Poslanec hnutí ANO Miroslav Žbánek rezignoval na funkci olomouckého primátora.

Olomoucký primátor a poslanec hnutí ANO Miroslav Žbánek v pátek rezignoval na svou funkci v čele stotisícového města. Byl totiž zvolen poslancem a souběh funkcí odmítá. Z postu odejde k 31. prosinci,...

12. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:31

Ukrajinské referendum o ztrátě území? Celý Donbas je ruský, řekl Ušakov

Zahraniční poradce Vladimira Putina Jurij Ušakov (18. listopadu 2025)

Celý Donbas je ruský, řekl zahraničně politický poradce Kremlu Juris Ušakov k možnosti, aby se na Ukrajině konalo referendum týkající se možných ukrajinských územních ústupků. Postavení Donbasu, tedy...

12. prosince 2025  12:14

Slovenští poslanci zvrátili veto, schválili zrušení úřadu pro whistleblowery

Jednání slovenské Národní rady (24. září 2025)

Slovenský parlament hlasy vládních poslanců přehlasoval veto prezidenta Petera Pellegriniho a opět schválil zákon o zrušení současného úřadu na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti. Od...

12. prosince 2025  11:54

Rakousko otevřelo novou rychlotrať, zkrátí jízdní doby i českým rychlíkům

Nové spojení budou využívat i vlaky Českých drah, které od neděle nabídnou...

Rakousko v pátek otevřelo pro osobní dopravu novou rychlotrať mezi Klagenfurtem a Štýrským Hradcem. Má více než dvouhodinovou cestu zkrátit u nejrychlejších spojů na 41 minut. Pravidelný provoz na...

12. prosince 2025  11:46

Panelák v Tveru, rafinerie v Jaroslavli. Ukrajinci udeřili severně od Moskvy

Sledujeme online
Panelový dům v ruském Tveru zasažený dronem (12. prosince 2025)

Ukrajinci podnikli další dronové útoky na ruském území. V Tveru se podle úřadů sestřelený dron zřítil na obytný dům a zranil několik lidí. Výbuchy otřásly i rafinerií v Jaroslavli. Protivzdušná...

12. prosince 2025  9:27,  aktualizováno  11:42

V Německu neodhadli odpal bomby. Exploze prorazila zábrany a poškodila byty

Likvidace bomby z druhé světové války v západoněmeckém Hanau skončila...

Likvidace bomby z druhé světové války v západoněmeckém Hanau skončila poškozením 28 bytů. Německý list Bild uvedl, že pyrotechnici předpokládali, že zneškodňují fosforovou bombu, ve skutečnosti se...

12. prosince 2025  11:40

