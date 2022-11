Rusku, která se posmívala Ukrajinkám i policii, vyhostili z Německa

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Cestující, která vypadá jako Julia Prochorovová, jež se proslavila svými provokacemi vůči ukrajinským uprchlicím, dnes byla deportována z Německa. Oznámil nám to náš korespondent z letiště v Berlíně. Žena, doprovázená policisty, byla usazena na let Berlín-Istanbul,“ uvedl The Insider k videu, které na YouTube zveřejnil v neděli.

Dodal však, že zatím nedokázal nezávisle ověřit, zda se skutečně jedná o Prochorovovou. Té nicméně už v polovině října německá policie prohledala byt v Landshutu na jihovýchodě země a zabavila tři mobilní telefony a laptop.

Napsal to bulvární list Bild s tím, že Ruska nemá povolení k pobytu v Německu. Turecký Istanbul je navíc jedním z mála míst, kam Rusové od začátku války na Ukrajině mohou ještě létat.

Influencerka na sebe upoutala pozornost v létě, když se během své dovolené v Rakousku natočila, jak pokřikuje na kolemjdoucí Ukrajinky. Ptá se jich, komu patří okupované ukrajinské město Cherson, a hlásá, že Rusko svou válku vyhraje. Ukrajinu pošle do p*dele a vulgaritám se směje.

Ženy na výsměch nereagovaly, netrvalo však dlouho a Prochorovové se její čin vrátil. Na dalším videu si totiž postěžovala, že jí společnost Booking zrušila rezervaci v hotelu ve Vídni a že se jí nedaří projít přes přihlašovací proces.

V posměšných příspěvcích však i přes tuto nepříjemnou zkušenost pokračovala. V jednom z nich například radila dalším Rusům žijícím v Evropě, jak mohou podpořit svou zemi, aniž by tím porušili sankce nebo šli do vězení. Mají prý v současné energetické krizi plýtvat elektřinou a plynem.

Na sociální sítě se Prochorovová nerozpakovala umístit ani video, ve kterém sedí na záchodě a místo toaletního papíru využije písemné předvolání od německé policie. Jaká bude budoucnost údajné pokladní a sexuální pracovnice po návratu do Ruska, zatím není známo.