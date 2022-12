Německo kvůli pučistům zpřísní držení zbraní. Ač jim zabavilo kuše a meče

Všichni, kdo jsou napojeni na krajně pravicové hnutí Říšských občanů, by měli mít zakázáno legálně držet zbraň, nebo by se na ně přinejmenším vztahovaly pravidelné kontroly. Pro zaměstnance státních institucí včetně vojáků a policistů, kteří by se na akcích hnutí podíleli, by pak za protistátní činnost platily přísnější tresty.

Alespoň tak si to představuje předseda sociálních demokratů (SPD) coby nejsilnější vládní strany Lars Klingbeil. Také krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD), která podle něj s Říšskými občany spolupracuje, má být pod stálým dohledem bezpečnostních složek.

Podporu má Klingbeil také u své stranické kolegyně a ministryně vnitra Nancy Faeserové, přičemž první nástin související novely chce vláda předložit ještě do konce letošního roku.

Koaliční Zelení jdou ještě dál a navrhují „systematické odzbrojení“ Říšských občanů a tvrdý postup proti AfD, jež je podle předsedy Zelených Omida Nouripoura „prodlouženou parlamentní rukou všech, kdo stojí proti této republice“. Rizika spojená s působením Říšských občanů podle Zelených stát dlouhodobě podceňoval.

Kuše, meče, sběratelské pistole

Ne všichni ovšem tento názor sdílejí, a to ani uvnitř vládní koalice. Místopředseda Spolkového sněmu a bývalý předseda liberálních demokratů (FDP) Wolfgang Kubicki stávající bezpečnostní opatření považuje za dostatečná a pravděpodobné podle něj není ani to, že by toto extremistické hnutí bylo schopné způsobit výraznější škody. „Hnutí Říšských občanů představuje určité riziko pro právní stát, k ohrožení celého státu má ale velmi daleko. Už jen možnost, že by se z nich někdo nepovolaný dostal do budovy parlamentu, je v podstatě nulová,“ říká Kubicki.

Policie minulou středu během razie proti Říšským občanům zatkla 25 lidí, obviněných je celkem zhruba padesát. Podle vyšetřovatelů ozbrojená část hnutí budovala paralelní německou armádu a měla v úmyslu násilně převzít stát.

Může ale nesourodé uskupení lidí, kteří odmítají současný právní stát a odvolávají se na historickou kontinuitu Německého císařství, skutečně sesadit vládu, způsobit státní převrat a násilím převzít kontrolu? Z toho, co je dosud o případu známo, lze usuzovat, že přinejmenším v současné době těžko.

Z devadesáti zbraní, které policie zabavila, byla polovina krátkých a dlouhých ručních střelných zbraní, mezi nimi ale také lovecké a historické pistole, sebeobranné napodobeniny střelných zbraní a několik nožů, mečů a kuší.

Počkáme si na královnu

Zatímco spolková vláda se kvůli hnutí připravuje téměř na konec demokratického světa, dílčí části příběhu vypadají spíše jako parodie z komediálního filmu.

Jedním z vůdců převratu byl podle vyšetřovatelů 71letý německý šlechtic Heinrich Reuss se zálibou v konspiračních teoriích, jehož většina příznivců je ve středním nebo důchodovém věku.

Převrat měl původně nastat v den, kdy zemře britská královna Alžběta: členové hnutí by využili nastalého zmatku, vnikli do parlamentu, zajali státní úředníky a obnovili císařství pod vedením Reusse, od něhož se již v minulých letech distancovali i vlastní příbuzní.

Úmrtí královny letos v září ale Říšské občany zastihlo nepřipravené a státní převrat tedy museli o čtvrt roku posunout až na prosinec.

Poslanec, kuchař a vysloužilý voják

Narušit stabilitu nejsilnějšího evropského státu, po druhé světové válce navíc silně decentralizovaného, by byl téměř nemožný úkol i pro velmi dobře organizované „profesionály“.

Tím spíše pro Reussovu skupinu. Sice mají ve svých řadách vysloužilého člena speciálních sil, ten v nich ovšem od devadesátých let není činný a nikdy se neúčastnil bojových operací. Velkou útočnou posilou nebude ani bývalý poslanec krajně pravicové Alternativy pro Německo, zpěvák, bývalá soudkyně nebo šéfkuchař.

Říšských občanů je v zemi podle německých úřadů asi 20 tisíc a jejich dosavadní zločiny sestávají především z neplacení daní a občasných útoků na policii.

Covid podivíny zorganizoval

Zcela podceňovat je podle odborníků na extremismus ale přece jen nelze. Kombinace covidové pandemie, války na Ukrajině a energetické krize spojila odmítače očkování a popírače všeho druhu, prorusky orientované vyznavače spikleneckých teorií a všechny „jinak smýšlející“, kteří jsou v Německu označovaní všezahrnujícím výrazem Querdenker.

Současná krize jejich frustraci vyhrocuje a nárůst podobných případů a nejrůznějších protestních akcí lze v nadcházející době očekávat. S tím rozdílem, že nyní se k ideologii stále více přidává i radikalizace.