Řidič v Německu najel do skupiny lidí. Policie na auto střílela, útočník jí uprchl

Dotyčný a jeho případní spolupachatelé z místa následně utekli. Policie totiž zatím neví, zda ve voze byl jen jeden člověk. Vyšetřovatelé předpokládají, že posádka vozu i skupina na ulici se vzájemně zná.
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Najel do skupiny, v níž byla manželka a dcera. Německá policie neví, zda úmyslně
Událost se stala krátce před půlnocí v dolnosaském městě Neustadt am Rübenberge nedaleko Hannoveru. Okolnosti nejsou zcela jasné, policie stále prověřuje sled událostí i zapojení jednotlivých lidí. Řidič najel autem do skupinky lidí blízko stanoviště všeobecné dopravní kontroly.
Policisté následně na ujíždějící vůz stříleli, čímž ho zastavili. Útočník, případně útočníci, následně pěšky utekli a vypátrat se je dosud nepodařilo ani s pomocí policejního psa.
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Němce, který najel v Mannheimu do lidí, odsoudili na doživotí na psychiatrii
Přesný počet zraněných policie nezveřejnila. Několik lidí utrpělo lehčí zranění, několik dalších pak zranění vážná. V ohrožení života ale nikdo není.
NDR uvedla, že na místě zasahoval velký počet policistů, někteří z nich byli vybaveni i automatickými puškami. Stanice dále uvedla, že na dostupném videu byl vidět poškozený vůz značky BMW, který byl zřejmě použit k útoku. Na okraji ulice stál ještě mercedes, který měl poničené zadní okno. Zda i tento automobil byl součástí incidentu, není podle NDR jasné.