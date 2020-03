Němečtí neonacisté plánovali útoky a pád vlády, soud je poslal za mříže

Členové německé pravicově extremistické skupiny Revolution Chemnitz, která chystala teroristické útoky a chtěla vyvolat pád německé vlády, dostali několikaleté tresty odnětí svobody. Radikálové ve vězení stráví od tří do pěti let. Soud se v Drážďanech konal i přes pandemii koronaviru, jinak by se totiž musel celý opakovat.