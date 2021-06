Obrněným vozem do vily. V Německu zatkli členy klanu „Berlínského kmotra“

Policisté prohledali asi tři desítky bytů, kanceláří a obchodů v Leverkusenu, Duisburgu a Düsseldorfu. Zabavili vilu hlavního podezřelého a jeho rodiny, velké obnosy peněz, střelné zbraně, šperky, hodinky a další majetek.



Hlavním podezřelým je podle Herberta Reula, ministra vnitra Severního Porýní-Vestfálska, jeden z šéfů zločineckých klanů operujících v dané části Německa. „Jde o úder proti první lize klanové kriminality,“ řekl Reul podle internetového portálu Spiegel.



Agentura AP napsala, že policie zatčené podezřívá z podvodu na sociálních dávkách ve výši okolo 400 tisíc eur (10,17 milionu korun). Rodina žila v luxusní vile.

Podle německých médií šlo o členy klanu, v jehož čele stojí Mahmoud Al-Zein, který si říká Berlínský kmotr. Kvůli stále sílícímu tlaku ze strany německé policie na blízkovýchodní gangy působící v zemi uprchl v lednu do Turecka.

Do Německa se dostal začátkem 80. let a od té doby podle stanice Deutsche Welle (DW) „pravidla, která nastavil on sám, často kolidovala s německými zákony“. Byl odsouzen za pašování drog a další zločiny, německým úřadům se ho však nikdy nepodařilo vyhostit.



Stanice uvádí, že jeho klan čítá několik tisíc členů a je zřejmě největším, který v podsvětí působí.

O klanové kriminalitě se v Německu mluví například i v souvislosti s předloňskou krádeží historických šperků v Drážďanech. Policie zatím zadržela pět lidí podezřelých z tohoto činu, všichni patří k arabskému gangu Remmových z Berlína.