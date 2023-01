Západ v Německu jedná o zbraních Ukrajině. Tanky pošleme i tak, hrozí Polsko

Schůzky se zúčastní generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov, Česko zastupuje ministryně obrany Jana Černochová.

Setkání takzvané „kontaktní skupiny pro Ukrajinu“ tradičně hostí americký ministr obrany Lloyd Austin, který se ve čtvrtek v Berlíně setkal s novým německým protějškem Borisem Pistoriusem. Ten slíbil, že Německo bude Ukrajinu zbraněmi nadále podporovat, o možném dodání německých tanků„ Leopard 1 a 2 se ale dosud nezmínil.

Německo stále čelí rostoucímu vnitropolitickému i zahraničnímu tlaku, aby souhlasilo s poskytnutím leopardů Ukrajincům. Kancléř Olaf Scholz se zatím zdráhá takový krok učinit, dlouhodobě ovšem zdůrazňuje, že Berlín bude postupovat společně s ostatními spojenci.

Náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabloński ve čtvrtek odpoledne uvedl, že pokud Německo nebude souhlasit s rozhodnutím Varšavy poslat Ukrajině tanky Leopard 2, je Polsko připravené konat.

„Pokud by byl odpor silný, byli bychom připraveni i na takové nestandardní kroky,“ odpověděl Jabloński na otázku, zda by to Polsko udělalo i přes nesouhlas Německa. „Ale nepředbíhejme faktům,“ dodal.

Tanky Leopard chce Ukrajině dodat také Finsko.