„Modernizujeme civilní ochranu a obranné kapacity země,“ řekl ministr vnitra Alexander Dobrindt. Nová opatření mají zvýšit odolnost Německa vůči hybridním hrozbám a zlepšit schopnost státu chránit obyvatele během krizových situací. Schválení balíčku se očekává ve středu.
Jádro plánu tvoří investiční program v hodnotě deseti miliard eur, který poběží do roku 2029. Vláda chce podle bulvárního deníku Bild mimo jiné nakoupit tisíc nových speciálních vozidel a 110 tisíc polních lůžek.
Kabinet zároveň plánuje modernizaci zázemí Spolkové agentury pro technickou pomoc (THW), která zajišťuje civilní ochranu obyvatel.
Další peníze zamíří do ochranného vybavení, technické infrastruktury a také do rozšíření speciální zdravotnické jednotky pro hromadná neštěstí, která bude působit na více než 50 místech po celém Německu.
Lepší propojení civilní a vojenské obrany má zajistit nová jednotka s názvem Velitelství civilní obrany. Ta vznikne přímo na ministerstvu vnitra a převezme centrální plánování i koordinaci krizové připravenosti.
Součástí balíčku jsou také jednotné standardy pro výcvik záchranných složek při zásazích po chemických, biologických, radiologických nebo jaderných incidentech. Úřady chtějí sjednotit postupy záchranářů napříč celým Německem pro případ velkých útoků nebo katastrof.
Dobrindt navíc počítá se zavedením výuky civilní obrany na školách. Studenti by se měli seznámit se základními pravidly krizové připravenosti a ochranou obyvatelstva. Vláda tím chce zvýšit povědomí veřejnosti o možných bezpečnostních hrozbách.
Německo chce rovněž zlepšit varování obyvatel během krizí. Úřady digitálně zmapují veřejné úkryty včetně bunkrů, zabezpečených sklepů nebo stanic metra a propojí je s vládní aplikací Nina. Ta má lidem v případě útoku či katastrofy ukázat nejrychlejší cestu do nejbližšího krytu.