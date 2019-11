Německo umožnilo prvnímu dospělému z IS beztrestný návrat – matce tří dětí

20:40 , aktualizováno 20:40

Do Německa se v sobotu vrátila se svými třemi dětmi třicetiletá žena, která v minulosti vycestovala do Sýrie, kde se připojila k teroristické organizaci Islámský stát. Žena je první dospělou osobou, která se do Německa s pomocí vlády vrátila z oblastí před časem ovládaných IS. Dosud Německo pomáhalo v návratu jen dětem.