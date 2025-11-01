Německý prezident se musí vystěhovat, pryč musí i talíře či misky na salát

Stěhování čeká německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Jeho současné sídlo, berlínský zámek Bellevue, se bude od příštího roku rekonstruovat. Prezidentská kancelář teď proto hledá firmu, která by do provizorního sídla u hlavního nádraží převezla stovky kartonů s dokumenty, nábytek, ale i slavnostní porcelánové servisy či státní dary.
Klasicistní berlínský zámek Bellevue vznikl v letech 1785 až 1786 na břehu řeky Sprévy, hlavním sídlem německého spolkového prezidenta je od roku 1994. Vedlejší rezidencí zůstává Hammerschmidtova vila v Bonnu, v níž němečtí spolkoví prezidenti sídlili v době rozdělení Německa na západní spolkovou republiku a východní Německou demokratickou republiku (NDR).

Rekonstrukce naplánovaná na pět let čeká nejen samotný zámek, ale i přilehlou administrativní budovu z roku 1998. V ní sídlí prezidentská kancelář s 250 zaměstnanci.

Podle plánů by měly stavební práce začít příští rok na jaře. Cílem je mimo jiné to, aby byly budovy následně bezbariérové a klimaticky neutrální. Kolik bude rekonstrukce stát, není zatím jasné. Podle německých médií se ale bude jednat o několik stovek milionů eur (miliardy Kč).

Aby měl prezident Steinmeier a jeho nástupci možnost dál přijímat státní návštěvy a pořádat oficiální akce, přestěhuje se prezidentské sídlo do náhradní administrativní budovy ve čtvrti Moabit, která se nyní dokončuje.

Nachází se poblíž berlínského hlavního nádraží a na dohled od sídla německého kancléře a Spolkového sněmu. Právě kvůli přesunu ze zámku do nové budovy shání nyní prezidentská kancelář stěhovací firmu. Německá média v této souvislosti píší o „nejneobvyklejším stěhování“ v Berlíně za dlouhou dobu.

Pryč musí nábytek i 22 omáčníků

Z veřejného výběrového řízení vyplývá, že vítězná firma bude muset z Bellevue do nové budovy v Moabitu přestěhovat stovky židlí, stolů, regálů, ale i řečnické pultíky či festivalový stan. Zvlášť opatrní budou muset být stěhováci na nádobí, přesunout se bude muset mimo jiné 14 oválných misek na okurkový salát, 22 omáčníků a více než 2 000 talířů různého tvaru a velikosti.

Zajímavostí je, že v inventáři k přestěhování je 796 podšálků, ale jen 537 šálků. Kromě vybavení zámku a přilehlých kanceláří se musí přestěhovat také státní dary, které prezident dostal od zahraničních návštěv, 35 krabic s řády a státní vyznamenáními, přes 200 obrazů a osm soch. Podle německých médií se počítá, že stěhování vyjde zhruba na 300 tisíc eur (7,3 milionu Kč).

Náklady na opravu prezidentského sídla a sousední správní budovy zatím nejsou známé. Od původního plánu navýšit administrativní budovu z 90. let o jedno patro se upustilo. Jako důvod prezidentská kancelář uvedla, že mnoho zaměstnanců po pandemii využívá možnosti práce z domova. Známé jsou nicméně náklady na stavbu dočasného sídla u hlavního nádraží.

Vyjde na 205 milionů eur (téměř pět miliard Kč), což je více, než bylo původně v plánu. Prezident navíc bude muset platit nájem, který se má pohybovat kolem 16 milionů eur ročně (390 milionů Kč). Až se vrátí hlava státu do opraveného zámku, bude se nová administrativní budova dál používat pro potřeby některé ze státních institucí.

Stěhování do rekonstruované rezidence bude mít už zcela jistě na starosti příští prezident. Steinmeierovi vyprší druhý mandát v roce 2027. Volba prezidenta je v Německu nepřímá, volí ho Spolkové shromáždění, které se skládá z poslanců Spolkového sněmu a zástupců jednotlivých spolkových zemí.

Kancléř Friedrich Merz před časem řekl, že si dokáže představit, že by příští hlavou státu byla žena. Bylo by to poprvé v dějinách spolkové republiky.

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.