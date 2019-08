Hlas Německa v Evropě má být jasně slyšet, míní prezidentka Čaputová

„V Evropě není země, která by měla tolik zkušeností s překonáváním rozdělení jako právě Německo. Německo ví, jak nesmírně těžké, ale důležité je hledat to, co nás spojuje. Německou zkušenost dnes potřebujeme přenést i do celé Evropské unie,“ uvedla Čaputová, podle níž je to nutné zejména v době, kdy se znovu mluví o rozdělení na nové a staré členské země, na východ a západ, na sever a jih.



Velké části jednání obou politiků dnes vedle vzájemných vztahů dominovalo téma vystoupení Británie z EU. Steinmeier vyjádřil přesvědčení, že dopady brexitu bez dohody Londýna a Bruselu jsou především z ostrovní strany stále podceňovány. Neočekává, že by se o dohodě o brexitu začalo znovu jednat. Všechny možnosti takzvané irské pojistky už podle něj stejně byly dříve na stole.

Šestačtyřicetiletá Čaputová je na své první oficiální návštěvě Německa po nástupu do funkce hlavy státu 15. června.

Svoboda není samozřejmá

Před odletem do Německa si Čaputová připomněla výročí událostí ze 21. srpna 1968 ráno v centru slovenské metropole. Řekla, že život ve svobodném a demokratickém státě není samozřejmostí, ale vzácnou hodnotou, která byla vykoupena nemalými oběťmi.

Vpád vojsk Varšavské smlouvy do někdejšího společného státu Čechů a Slováků odsoudil v prohlášení také předseda parlamentu Andrej Danko. Podle premiéra Petera Pellegriniho je zmíněné výročí připomínkou hrdinství i selhání.

„Slovensko si dnes připomíná smutné výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do naší země. Agrese, která byla vyvolaná voláním po svobodě a demokracii, a byla hrubě potlačená tanky a více než 20 lety vojenské okupace. I proto jsme dnes nesmírně citliví na to, když je svobodná vůle lidí rozhodnout se o své budoucnosti a o tom, kam budou patřit, potlačená vojenskou agresí,“ doplnila Čaputová v Berlíně na tiskové konferenci.

„Násilný akt vojsk Varšavské smlouvy, kterým zlikvidovala obrodný proces v Česko-Slovensku, je potřeba odsoudit i dnes. Rok 1968 je pro nás Slováky stejně silný jako odchod sovětských vojsk v roce 1990,“ uvedl Danko. Předseda parlamentu a vládní Slovenské národní strany dodal, že „nesmíme nikdy dovolit, aby na území Slovenska byli jacíkoli cizí vojáci“.

SNS se dříve postavila proti připravované smlouvě se Spojenými státy, které slíbily poskytnout Slovensku peníze na rekonstrukci vojenských letišť. Strana to zdůvodnila možnou přítomností amerických vojáků na Slovensku.

„Výročí 21. srpna je připomínkou našeho hrdinství i selhání. Hrdinství malého národa, který do velké míry uvěřil v sílu a schopnost postavit se dopředu stanovenému geopolitickému rozdělení světa a vybudovat budoucnost podle svých vlastních představ,“ uvedl premiér Pellegrini, který se ve slovenské metropoli zúčastnil tradiční vzpomínky na oběti invaze.

Ministr zahraničí Miroslav Lajčák vybídl k připomínce obětí okupace Československa a toho, že demokracie nikdy není zaručena a je ji třeba chránit.