Německo drtí předčasné důchody. Penzijní systém potřebuje naléhavé reformy

Od roku 2014 mohou němečtí pracovníci pobírat státní důchod od svých 63 let bez srážek, pokud odváděli aspoň 45 let povinných příspěvků. V současnosti přitom platí, že standardní důchodový věk se v Německu zvyšuje. Například zaměstnanci narození po roce 1955 dosahují podle listu Die Welt na důchod ve věku 65 let a devět měsíců.

Zato pro lidi narozené v roce 1964 už by měl platit penzijní věk 67 let.