Německo potřebuje čtvrt milionu migrantů ročně, aby uspokojilo trh práce

Podle výsledků studie společnosti Bertelsmann bude Německo až do roku 2060 potřebovat každý rok nejméně 260 000 nových pracovníků ze zahraničí, aby se mu podařilo uspokojit nedostatek zaměstnanců na pracovním trhu. Za ten může dlouhodobý pokles německé populace.

Z tohoto počtu by se jich mělo každý rok přistěhovat asi 146 000 ze zemí mimo Evropskou unii. Odborníci vzhledem ke stárnoucí populaci očekávají, že se pracovní síla v Německu sníží bez imigrace přibližně o třetinu, tedy šestnáct milionů lidí.

Important: Bertelsmann/IAB study estimates Germany needs at least 260,000 additional new migrant workers per year to offset demographic decline and meet labour demand. More than half will need to come from outside the EU. https://t.co/ImMGlWFuKJ