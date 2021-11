Několikadenní záplavy po sobě v Německu nechaly odpadu jako za 40 let

Po letních záplavách, které zpustošily části západního Německa a připravily o život bezmála 200 lidí, bylo jen v nejhůře postiženém okrese Ahrweiler odklizeno více než 300 000 tun suti a odpadu. Odpovídá to množství, které by zde za normálních okolností vznikalo 40 let.