Syrští uprchlíci pomáhají v Německu po povodních. Vděčíme za mnohé, hlásí

„Němci nám pomohli tím, že nás přijali do své země. Teď jim musíme pomoci,“ říká devětadvacetiletý Oubaid, jenž pomáhá v městečku Sinzig v údolí Ahr. Oubaid přicestoval z téměř pět set kilometrů vzdáleného města Konstanz. Na místo dorazil dva dny po záplavách.



Po třech týdnech je stále na místě, podobně jako další Syřané. Přes den pomáhají s odklízením trosek a bahna, v noci spí na podlaze místní restaurace. Nyní pomáhají s likvidací ruin pečovatelského domu, ve kterém zemřelo dvanáct handicapovaných, jimž se nepodařilo dostat ven.

Podle listu The Telegraph nyní v Sinzigu pomáhá asi třicítka syrských uprchlíků. Do likvidace následků povodní se jich celkem zapojila asi stovka. Většina z nich do Německa podle stanice Al-Džazíra přijela v roce 2015 poté, co země přijala více než jeden milion uprchlíků a migrantů.

„Přijížděli nám na pomoc Syřané z celého Německa. Měli jsme tu lidi nad padesát, nejmladšímu bylo sedmnáct,“ říká Oubaid.

„Lidé přijíždějí, jakmile mohou. Někteří dorazili jen na pár dní, jiní si kvůli pomoci vzali v práci dovolenou,“ líčí Oubaid. Syrskou skupinu na pomoc obětem povodní založil jeho bratranec Barakat. „Na sociálních sítích publikoval zprávu, že bychom měli vyrazit na pomoc. Rychle se rozšířila. Všichni si ji předávali s tím, že se musíme zapojit,“ dodává.

„Jsme tu, protože jsme podobnou situaci sami viděli v Sýrii. Víme, jaké to je, když lidé přijdou o domov, když jsou zničena celá města,“ říká Oubaid. „V Sýrii zničil naše domovy Asadův režim. Tady to byla příroda. Ale utrpení je stejné,“ myslí si Oubaid.



Pochází z východosyrského města Dajr az-Zaur, které se po vypuknutí občanské války v roce 2011 stalo místem bojů mezi vládními jednotkami a povstalci. Následně obyvatelé čelili obléhání takzvaného Islámského státu, jenž postupně získal nad většinou města kontrolu.

Do Německa Oubaid dorazil jen s příručním zavazadlem, dnes tu má dobrou práci a platí daně. V Sýrii studoval na veterináře, po příjezdu do Německa pracoval nejprve v zoologické zahradě, poté získal práci laboranta na Univerzitě v Konstanzu. „Řekl bych, že asi osmdesát procent Syřanů pomáhajících s povodněmi má práci,“ myslí si.



„V Německu je jeden milion Syřanů. Jsme součástí německého obyvatelstva v dobrých i zlých časech,“ líčí Barakat Oubaid.



Německo na obnovu vynaloží 254 miliard

Německo o víkendu oznámilo, že do fondu na obnovu po povodních vloží nejméně deset miliard eur (254 miliard korun). Polovinou do něj přispěje šestnáct spolkových zemí a polovinou federální vláda.

Na rozdíl od povodní v roce 2013 ale částka nebude uvolněna ihned. Podle úřadů se do něj budou prostředky postupně doplňovat tak, aby v něm nezůstaly nevyužité miliardy ležet. V roce 2013 do fondu doputovalo osm miliard eur, z nichž ale nakonec bylo potřeba jen šest miliard.

Katastrofální záplavy nastaly poté, co přívalové deště zasáhly ve dnech 14. a 15. července spolkové země Porýní-Falc a Severní Porýní-Vestfálsko. Jen v údolí řeky Ahr bylo povodní postiženo 42 tisíc lidí, na sedmnáct se jich stále pohřešuje.



Celkově si záplavy na západě Německa vyžádaly zhruba 180 životů, další téměř čtyři desítky lidí zemřely v sousední Belgii.

Vlády dotčených spolkových zemí škody postupně vyhodnocují. Podle předběžných odhadů místní vlády v Porýní-Falci pro ministerstvo financí budou jen škody v této zemi letos vyšší než celkové škody v roce 2013.