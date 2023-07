Ponorka jako hrob na dně moře. Po 106 letech ji pomohli najít dva Češi

„Pro nás je to velká čest. Nemáme moře a naše tréninkové podmínky nikdy nebudou odpovídat realitě severních moři. Ale už při loňské výpravě lodi Valhalla do norských vod jsme se osvědčili a pozvánka do této expedice nás ohromně potěšila,“ popsal pro iDNES.cz Zloch, jak se potápěči ze středu Evropy nachomýtli k premiérovému ponoru k vraku, který od jeho potopení během první světové války nikdo neviděl.

Minonosná ponorka UC-55 sloužila v německém císařském námořnictvu od listopadu 1916. Během šesti plaveb mezi březnem a srpnem 1917 se jí podařilo potopit devět lodí, další tři plavidla její miny a torpéda vážně poškodily.

Operovala v Severním moři, osudnou se jí stala plavba, při níž pokládala miny na trase mezi souostrovími Shetlandy a Orkneje. Dne 29. září se kvůli poruše na vyvážení a následném úniku plynného chloru z baterií musela vynořit. Na hladině ji spatřily britská minolovka HMS Moravia a torpédoborce HMS Sylvia a HMS Tirade, které ji několika zásahy poslaly ke dnu.

Od té doby ležely trosky lodi i s částí posádky v hlubinách moře asi 10 kilometrů od shetlandského přístavu Lerwick. O přibližném místě vraku se vědělo od poloviny 80. let, kdy jej zachytily průzkumné sonary. Skotská výprava se k UC-55 chystala déle než deset let.

Loď Valhalla se na místo vypravila na konci minulého týdne. Provázelo ji mimořádně špatné počasí a velké vlny, takže podmínky pro ponor byly náročné. „Po třech a půl hodinách, kdy byli potápěči ve vodě, potvrdili, že je to skutečně ona,“ řekla kapitánka lodi Hazel Weaverová stanici BBC.

Tým byl schopen potvrdit identitu vraku na základě podrobností o poškození, které jsou zaznamenané v denících torpédoborců britského královského námořnictva. „Byl to pro nás neuvěřitelný zážitek i čest být u toho. V plánu toho bylo víc, ale počasí bylo velmi nepříznivé, tak aspoň tento ponor se podařil,“ dodal Janeček pro iDNES.cz.

„Bylo trochu děsivé uvědomit si, že část posádky je stále uvnitř. V tom chladu, tichu a tmě je to jejich hrob,“ uzavřel pro BBC další z potápěč Jacob Mackenzie.