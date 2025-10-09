Německá policie posílí od pátku hlídky na nádražích, obává se útoků

Německá policie připravuje celostátní akci, která má za cíl posílit bezpečnost na desítkách nádraží napříč zemí. Od pátku do neděle proto vyšle značně víc hlídek do míst, kde se lidé v uplynulých měsících stali obětmi většího množství násilných trestných činů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

„Cílem celostátní akce je zabránit trestným činům, identifikovat včas podezřelé a výrazně posílit pocit bezpečí u cestujících i zaměstnanců na dráze,“ řekl prezident Spolkové policie Dieter Romann.

Kde konkrétně mohou lidé s větší policejní přítomností počítat, policejní mluvčí kvůli „prvku překvapení“ nezveřejnil. Policie upozorňuje na to, že počet případů násilí na nádražích je vysoký a jejich intenzita velká. Jejich pachatelé při nich často používají nože a další nebezpečné předměty.

Deník Bild letos v červenci na základě policejních statistik zveřejnil seznam deseti nádraží v Německu, kde se od ledna do května stalo nejvíce trestných činů. V čele tohoto nelichotivého žebříčku bylo nádraží v Kolíně nad Rýnem. Nejvíce trestných činů, které skončily ublížením na zdraví, ale připadlo na Lipsko, takových případů tam bylo přes dvě stovky.

Německá policie zatkla tři údajné členy Hamásu. Kupili zbraně a chystali útok

Od poloviny července platí v Berlíně v tramvajích, autobusech, metru i příměstských vlacích zákaz nošení nožů a dalších zbraní. Zákaz držení zbraní, jako jsou nože, obušky nebo slzný plyn, navíc platí skoro celý tento měsíc na patnácti berlínských nádražích a železničních stanicích.

Policie má možnost lidi kontrolovat a případně u nich provést osobní prohlídku i tehdy, když nemá konkrétní podezření, že nějaký nebezpečný předmět mají u sebe.

9. října 2025  21:41

9. října 2025  21:31

