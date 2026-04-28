Informovalo o tom ministerstvo vnitra v Düsseldorfu. Úřady již dříve zakázaly sdružení „Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen“.
Podle ministerstva se jedná o jednu z největších akcí v boji proti kriminalitě motorkářských gangů v historii spolkové země. Od časných ranních hodin je proto prohledáváno více než 50 objektů. Do akce jsou zapojeny i speciální jednotky.
Razie probíhají v bytech a obchodních prostorách členů klubu a jejich příznivců. Policisté se zaměřili například na Leverkusen, Kolín nad Rýnem, Langenfeld, Monheim, Solingen, Dortmund, Oberhausen, Ahaus, Velbert, Duisburg, Bergheim, Gummersbach, Kempen, Herne, Voerde, Bielefeld, Bochum, Dinslaken, Lünen či Marienheide.
Největší motorkářský klub v zemi
Již v minulých letech byly v Severním Porýní-Vestfálsku zakázány jiné pobočky klubu Hells Angels (tzv. „chaptery“). Například klub Hells Angels MC Concrete City byl rozpuštěn v roce 2017 ministrem vnitra Herbertem Reulem (CDU). Jednalo se o poslední rozpuštěný gang. Reul vydal také zákaz, který o čtyři roky později potvrdil vrchní správní soud.
V Severním Porýní-Vestfálsku měli Hells Angels naposledy 29 poboček. Klub čítá 469 členů a díky přeběhlíkům z nepřátelského klubu Bandidos v poslední době výrazně vzrostl.